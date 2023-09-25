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Жилье для детей-сирот за 2,3 миллиона закупают в Нижнем Тагиле

Жилье для детей-сирот за 2,3 миллиона закупают в Нижнем Тагиле

25 сентября 2023, 12:41
Фото: 1MI
ГКУ Свердловской области «Фонд жилищного строительства» выделило 2,3 миллиона рублей на покупку жилья в Нижнем Тагиле. Оно будет предназначено для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Помещение должно находиться в доме, введенном в эксплуатацию не ранее 2019 года. Это может быть квартира или жилой дом блокированной застройки общей площадью не менее 33 квадратных метров. Помещение должно быть полностью готово к заселению и немедленной эксплуатации.

В документации указаны различные характеристики жилья. Например, двери и окна, унитаз, смесители, плита и мойка на кухне должны быть без повреждений и недостатков. Также необходимо, чтобы в квартире или доме на полу лежал ламинат, а в ванной комнате — керамогранит. При автономном горячем водоснабжении предусмотрен водонагреватель объемом не менее 50 литров.

Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 29 сентября. Заключенный контракт будет действовать до 5 декабря 2023 года.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Квартира#Дети-сироты#Покупка#Евгения Сафина#Закупка
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