Жилье для детей-сирот за 2,3 миллиона закупают в Нижнем Тагиле

В документации указаны различные характеристики жилья. Например, двери и окна, унитаз, смесители, плита и мойка на кухне должны быть без повреждений и недостатков. Также необходимо, чтобы в квартире или доме на полу лежал ламинат, а в ванной комнате — керамогранит. При автономном горячем водоснабжении предусмотрен водонагреватель объемом не менее 50 литров.