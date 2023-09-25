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Жителя Березовского приговорили к 9 годам колонии за убийство из ревности

Житель Березовского зарезал мужчину из ревности и отправился к колонию на 9 лет

25 сентября 2023, 10:37
Фото: 1MI

Жителя Березовского приговорили к 9 годам колонии за убийство из ревности

Жителя Березовского Свердловской области суд приговорил к девяти годам колонии за убийство 21-летнего молодого человека из ревности к своей партнерше.

Как сообщили в СУ СК по региону, трагедия произошла 7 августа прошлого года на территории неназванного спортобъекта. В назначенный час обвиняемый пришел на встречу с парнем и, вступив с ним в конфликт, дважды ударил его ножом в грудь. Медики не смогли помочь пострадавшему, он погиб на месте.

Вина подсудимого была полностью доказана, в том числе путем экспертиз и опроса более десяти свидетелей. Свердловчанина приговорили к девяти годам колонии строгого режима при максимально возможном наказании в виде 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось об уголовном деле против 47-летнего жителя Екатеринбурга, который, как полагает следствие, с помощью ножа расправился с соперником в хостеле.

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#Происшествия#Следственный комитет#Суд#Уголовное дело#Убийство#Криминал#Березовский#Следствие#Григорий Орлов
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