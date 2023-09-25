Житель Березовского зарезал мужчину из ревности и отправился к колонию на 9 лет

Как сообщили в СУ СК по региону, трагедия произошла 7 августа прошлого года на территории неназванного спортобъекта. В назначенный час обвиняемый пришел на встречу с парнем и, вступив с ним в конфликт, дважды ударил его ножом в грудь. Медики не смогли помочь пострадавшему, он погиб на месте.