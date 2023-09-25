Житель Кировграда зарезал знакомого из-за подозрений в краже продуктов

Posted Сегодня, 06:55
Published Сегодня, 06:55
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Updated Сегодня, 06:55
Свердловчанин познакомился на улице с мужчиной и позвал его к себе домой, чтобы вместе выпить алкоголь. Вскоре хозяину дома новый знакомый надоел, и попросил его уйти. После ухода гостя мужчина решил, что он что-то украл из его холодильника и, взяв нож, побежал вслед за ним.
Догнав его, подсудимый несколько раз ударил его ножом, после чего убежал. Пострадавшего отвезли в больницу, где он скончался. Мужчину, который напал на человека, задержали и возбудили в отношении него уголовное дело, рассказали в пресс-службе СУ СК по Свердловской области.
После завершения следствия материалы дела были переданы в суд. Подсудимого приговорили к 8,5 годам тюремного заключения в ИК строгого режима.
Напомним, 10 марта 2023 года в Екатеринбурге мужчина убил своего соседа, приревновав к нему свою сожительницу.