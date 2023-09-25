Житель Кировграда зарезал знакомого из-за подозрений в краже продуктов

Свердловчанин познакомился на улице с мужчиной и позвал его к себе домой, чтобы вместе выпить алкоголь. Вскоре хозяину дома новый знакомый надоел, и попросил его уйти. После ухода гостя мужчина решил, что он что-то украл из его холодильника и, взяв нож, побежал вслед за ним.