Жители Первоуральска пожаловались на грязную и вонючую воду из-под крана

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
По их словам, из крана течет вонючая темно-коричневая жидкость, а за чистой водой они выстраиваются в очереди у водовоза, пишет Е1.
В местной администрации рассказали, что ситуация уже нормализовалась. При этом граждане продолжают выкладывать в социальных сетях фотографии с плохой водой.
Также жители высказывают свои опасения о том, как им жить без питьевой воды, когда начнется похолодание и будет ли в будущем осуществляться подвоз воды.
Недавно региональным отделением РЭО был проведен независимый отбор проб воды в разных районах города. Выяснилось, что запах воды превышает норму в два раза, а мутность — семикратно.
В воде завышены допустимые концентрации марганца и железа, а также обнаружен песок, частицы гальки и ила. Специалисты РЭО отправили результаты экспертиз в областные и федеральные надзорные органы.