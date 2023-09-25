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Жители Первоуральска пожаловались на грязную и вонючую воду из-под крана

Жители Первоуральска пожаловались на грязную и вонючую воду из-под крана

25 сентября 2023, 10:07
Фото: 1MI
Жители Первоуральска рассказали, что уже несколько месяцев живут с грязной водой из-под крана, которая еще и неприятно пахнет.

По их словам, из крана течет вонючая темно-коричневая жидкость, а за чистой водой они выстраиваются в очереди у водовоза, пишет Е1.

В местной администрации рассказали, что ситуация уже нормализовалась. При этом граждане продолжают выкладывать в социальных сетях фотографии с плохой водой.

Также жители высказывают свои опасения о том, как им жить без питьевой воды, когда начнется похолодание и будет ли в будущем осуществляться подвоз воды.

Недавно региональным отделением РЭО был проведен независимый отбор проб воды в разных районах города. Выяснилось, что запах воды превышает норму в два раза, а мутность — семикратно.

В воде завышены допустимые концентрации марганца и железа, а также обнаружен песок, частицы гальки и ила. Специалисты РЭО отправили результаты экспертиз в областные и федеральные надзорные органы.

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