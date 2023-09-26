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35 жителей дома в Екатеринбурге эвакуировались во время пожара

35 жителей дома в Екатеринбурге эвакуировались во время пожара

26 сентября 2023, 04:49
Фото: ИА «Ночные Новости»
В Екатеринбурге в подъезде жилого дома загорелся электрощиток. Инцидент случился на улице Мичурина.

Из-за возгорания электрического щитка весь подъезд оказался задымлен. Жильцам не удалось своими силами потушить огонь, поэтому они вызвали пожарных, а сами эвакуировались на улицу.

Фото: ИА «Ночные Новости»

Вскоре приехавшим специалистам удалось ликвидировать огонь.

Напомним, 23 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле произошел пожар в бане на частной территории. Молодые люди, решившие ее растопить, вызвали спасателей. Пламя удалось потушить за девять минут.

Предположительно, данная ситуация произошла из-за некачественного устройства дымохода и печи. Пострадавших в результате происшествия нет.

Частная баня сгорела в Нижнем Тагиле
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