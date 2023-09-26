35 жителей дома в Екатеринбурге эвакуировались во время пожара

Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
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Updated Сегодня, 04:49
Из-за возгорания электрического щитка весь подъезд оказался задымлен. Жильцам не удалось своими силами потушить огонь, поэтому они вызвали пожарных, а сами эвакуировались на улицу.
Вскоре приехавшим специалистам удалось ликвидировать огонь.
Напомним, 23 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле произошел пожар в бане на частной территории. Молодые люди, решившие ее растопить, вызвали спасателей. Пламя удалось потушить за девять минут.
Предположительно, данная ситуация произошла из-за некачественного устройства дымохода и печи. Пострадавших в результате происшествия нет.