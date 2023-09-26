tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:36

Published Сегодня, 16:36

Modified Сегодня, 16:49

Updated Сегодня, 16:49

Похищение Прозепины и зашифрованное граффити появятся в театре в Тагиле

Античные сюжеты и футуристичное граффити украсят стены молодежного театра в Тагиле

26 сентября 2023, 16:36
Фото: Руководитель литературно-драматургической части Валерия Горбунова

Похищение Прозепины и зашифрованное граффити появятся в театре в Тагиле

В Нижнем Тагиле стены Нового Молодежного театра разрисуют уральские граффитисты Антон Дубасов и Валерий Нейд.

В центральном фойе посетители смогут увидеть работу тагильчанина Антона Дубасова в стиле каллиграфутуризма. Зашифрованное послание о предназначении театра можно будет прочесть с помощью сканера QR-кода.

Для каждого проекта я создаю новый шрифт… Отрисовывается такое граффити сразу на стену без проектора, работаю кистями, — поделился художник.

Стены уборных театра декорируют изображениями Плутона и Прозепины — персонажей древнеримского мифа, чьи черты воплотил в своей работе итальянский скульптор Возрождения Джованни Лоренцо Бернини. Как рассказала директор театра Наталия Мозжакова, изначально в проекте были изображения Зевса и Венеры, но художник Валерий Нейд предложил взять за основу другой сюжет.

Напомним, с середины сентября прошлого года в здании Нового Молодежного театра проходит капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Культура». В общей сложности на проект выделили 324 миллиона рублей.

#Культура#Нижний Тагил#Искусство#Театр#Современное искусство#Молодежный театр#Григорий Орлов
Подпишитесь
«Будет только хуже». Педагоги предрекают кризис системы образования в Екатеринбурге
Вчера, 15:44
Шесть гектаров леса выгорело рядом с закрытым объектом под Нижним Тагилом
Сегодня, 08:09
Суд Екатеринбурга отказал профсоюзнику из Нижнего Тагила в восстановлении на УВЗ
Вчера, 11:58
Без имен: депутаты Нижнего Тагила отчитались о доходах за 2022 год
Сегодня, 09:32
После закупки новых «скорых» в Тагиле освободившийся автопарк уйдет в другие больницы
Сегодня, 10:14
В Нижнем Тагиле прокуратура заставила горбольницу № 1 погасить долг в 13 млн рублей
Сегодня, 11:38