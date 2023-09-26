Античные сюжеты и футуристичное граффити украсят стены молодежного театра в Тагиле

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:49
Updated Сегодня, 16:49
В центральном фойе посетители смогут увидеть работу тагильчанина Антона Дубасова в стиле каллиграфутуризма. Зашифрованное послание о предназначении театра можно будет прочесть с помощью сканера QR-кода.
Для каждого проекта я создаю новый шрифт… Отрисовывается такое граффити сразу на стену без проектора, работаю кистями, — поделился художник.
Стены уборных театра декорируют изображениями Плутона и Прозепины — персонажей древнеримского мифа, чьи черты воплотил в своей работе итальянский скульптор Возрождения Джованни Лоренцо Бернини. Как рассказала директор театра Наталия Мозжакова, изначально в проекте были изображения Зевса и Венеры, но художник Валерий Нейд предложил взять за основу другой сюжет.
Напомним, с середины сентября прошлого года в здании Нового Молодежного театра проходит капитальный ремонт в рамках нацпроекта «Культура». В общей сложности на проект выделили 324 миллиона рублей.