Античные сюжеты и футуристичное граффити украсят стены молодежного театра в Тагиле

Стены уборных театра декорируют изображениями Плутона и Прозепины — персонажей древнеримского мифа, чьи черты воплотил в своей работе итальянский скульптор Возрождения Джованни Лоренцо Бернини. Как рассказала директор театра Наталия Мозжакова, изначально в проекте были изображения Зевса и Венеры, но художник Валерий Нейд предложил взять за основу другой сюжет.