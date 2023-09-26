Автомобиль без водителя в Екатеринбурге устроил массовое ДТП

От столкновения автомобиль Lada, в свою очередь, задел другую машину, которая стояла рядом. Об инциденте рассказал один из местных жителей, сняв при этом момент столкновения на камеру. По его словам, у иномарки сработал автозапуск, поэтому она и поехала, пишет Е1.