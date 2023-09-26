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Автомобиль без водителя в Екатеринбурге устроил массовое ДТП

Автомобиль без водителя в Екатеринбурге устроил массовое ДТП

26 сентября 2023, 03:21
Фото: 1MI
В Екатеринбурге иномарка Subaru, в которой не было водителя, протаранила припаркованный автомобиль Lada Granta. ДТП случилось вечером 25 сентября 2023 года.

От столкновения автомобиль Lada, в свою очередь, задел другую машину, которая стояла рядом. Об инциденте рассказал один из местных жителей, сняв при этом момент столкновения на камеру. По его словам, у иномарки сработал автозапуск, поэтому она и поехала, пишет Е1.

Видео: Е1

В ГИБДД Екатеринбурга по факту данного ДТП не обращались.

Напомним, в Нижнем Тагиле автомобиль, пытаясь избежать столкновения с другой машиной, занесло в сторону, после чего он протаранил стену гостиницы. У водителя в результате оказалась сломана кисть руки. Однако ехать в больницу горожанин отказался.

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