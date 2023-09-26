Байкер в Екатеринбурге ехал на заднем колесе и столкнулся с иномаркой

Posted Сегодня, 04:21
Published Сегодня, 04:21
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
В тот момент, когда по улице ехал мотоциклист, автомобиль поворачивал во двор. По словам владельца байка, иномарку он не заметил, из-за чего случилась авария.
В столкновении пострадал байкер. Молодого человека с полученными повреждениями отвезли в больницу, рассказали Ура.ру в пресс-службе УГИБДД по Екатеринбургу.
Напомним, 16 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле водитель автомобиля сбил мотоциклиста. С переломом лодыжки молодого человека отвезли в больницу.