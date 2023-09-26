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Байкер в Екатеринбурге ехал на заднем колесе и столкнулся с иномаркой

Байкер в Екатеринбурге ехал на заднем колесе и столкнулся с иномаркой

26 сентября 2023, 04:21
Фото: 1MI
29-летний мотоциклист в Екатеринбурге, ехавший на заднем колесе на мототранспорте, врезался в Hyundai Solaris. Инцидент произошел на улице Сулимова.

В тот момент, когда по улице ехал мотоциклист, автомобиль поворачивал во двор. По словам владельца байка, иномарку он не заметил, из-за чего случилась авария.

Видео: Telegram-канал "Бандитский центр Екб"

В столкновении пострадал байкер. Молодого человека с полученными повреждениями отвезли в больницу, рассказали Ура.ру в пресс-службе УГИБДД по Екатеринбургу.

Напомним, 16 сентября 2023 года в Нижнем Тагиле водитель автомобиля сбил мотоциклиста. С переломом лодыжки молодого человека отвезли в больницу.

Водитель иномарки снес байкера на улице Фестивальной в Нижнем Тагиле
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