Без имен: депутаты Нижнего Тагила отчитались о доходах за 2022 год

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Информация о доходах тагильских депутатов впервые была опубликована без имен. На официальном сайте думы упоминается только количество народных избранников, которые работают в гордуме на постоянной и непостоянное основе.
Так, судя по информации из документа, 25 депутатов надлежащим образом исполнили обязанность по предоставлению отчета. Среди них двое — спикер Вадим Раудштейн и вице-спикер Алексей Балыбердин — осуществляют деятельность на постоянной основе, а 23 депутата — на непостоянной.
По итогам 2021 года самым богатым депутатом Нижнего Тагила стал экс-начальник коксохимического производства АО «ЕВРАЗ НТМК» Никита Беркутов с годовым доходом в 11,51 миллионов рублей. В собственности у депутата два земельных участка (3,74 тысячи м²), жилой дом (450,3 м²), гараж (71,6 м²) и легковой автомобиль TOYOTA LANDCRUISER. В пользовании у тагильчанина гараж (20 м²).
Второе место занял Гаджи Абдулов, директор ООО «УБТ-Сервис»,. В 2021 году он заработал 10,89 миллионов рублей. В декларации депутата значились квартира (108,8 м²), гараж (40,4 м²), иное помещение (35,7 м²) и хозяйственная постройка (5,9 м²). Кроме этого Гаджи Абдулов имеет ¼ доли в магазине (670,5 м²).
На третьем месте главный энергетик ЕВРАЗа Денис Корякин с доходом в 8,55 миллиона. В собственности у народного избранника ½ доли квартиры (42,9 м²) и 8/9 доли второй квартиры (61,6 м²). В пользовании у депутата вместе с двумя детьми земельный участок (1,46 тысячи м²), жилой дом (181,9 м²), квартира (74,1 м²) и нежилое строение (55,8 м²).