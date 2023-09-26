Без имен: депутаты Нижнего Тагила отчитались о доходах за 2022 год

По итогам 2021 года самым богатым депутатом Нижнего Тагила стал экс-начальник коксохимического производства АО «ЕВРАЗ НТМК» Никита Беркутов с годовым доходом в 11,51 миллионов рублей. В собственности у депутата два земельных участка (3,74 тысячи м²), жилой дом (450,3 м²), гараж (71,6 м²) и легковой автомобиль TOYOTA LANDCRUISER. В пользовании у тагильчанина гараж (20 м²).