Большинству свердловчан придется прививаться от коронавируса за свой счет

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 09:56
Updated Сегодня, 09:56
С такой информацией на пресс-конференции «Интерфакса» выступил врио главврача «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Александр Харитонов. По его сведениям, «Спутником V» будут прививать пациентов с хроническими заболеваниями, с отсутствием иммунитета к ковиду и пожилых.
Вакцина будет приобретаться за счет денег областного бюджета, в этом году поставок федеральных не будет, — заявил Харитонов.
Отдельно специалист упомянул новую рекомбинантную вакцину «Конвасэл», которая, как ожидается, вскоре появится в свердловских аптеках. Стоимость одной дозы препарата будет варьироваться от 500 до 600 рублей.
Ранее врач из Екатеринбурга спрогнозировал всплеск заболеваемости ковидом в ближайшие недели.