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Published Сегодня, 09:43

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Updated Сегодня, 09:56

Жители Свердловской области будут вынуждены платить за вакцину от коронавируса

Большинству свердловчан придется прививаться от коронавируса за свой счет

26 сентября 2023, 09:43
Фото: 1MI

Жители Свердловской области будут вынуждены платить за вакцину от коронавируса

Вакцина от коронавируса появится в медучреждениях Свердловской области в октябре — в отличие от прошлых лет, бесплатно привиться можно будет лишь людям из группы риска, остальным за процедуру придется платить.

С такой информацией на пресс-конференции «Интерфакса» выступил врио главврача «Центра общественного здоровья и медицинской профилактики» Александр Харитонов. По его сведениям, «Спутником V» будут прививать пациентов с хроническими заболеваниями, с отсутствием иммунитета к ковиду и пожилых.

Вакцина будет приобретаться за счет денег областного бюджета, в этом году поставок федеральных не будет, — заявил Харитонов.

Отдельно специалист упомянул новую рекомбинантную вакцину «Конвасэл», которая, как ожидается, вскоре появится в свердловских аптеках. Стоимость одной дозы препарата будет варьироваться от 500 до 600 рублей.

Ранее врач из Екатеринбурга спрогнозировал всплеск заболеваемости ковидом в ближайшие недели.

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#Коронавирус COVID-19#Коронавирус#Свердловская область#Здоровье#Медицина#Здравоохранение#Вакцинация#Прививка#Григорий Орлов
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