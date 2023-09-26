Большинству свердловчан придется прививаться от коронавируса за свой счет

Жители Свердловской области будут вынуждены платить за вакцину от коронавируса

Вакцина от коронавируса появится в медучреждениях Свердловской области в октябре — в отличие от прошлых лет, бесплатно привиться можно будет лишь людям из группы риска, остальным за процедуру придется платить.