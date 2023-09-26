Депутаты Нижнего Тагила отчитались о доходах, а на дачников напала стая собак

Депутаты Нижнего Тагила отчитались о своих доходах за 2023 года, но без имен. Водителям скорой помощи поднимут зарплату и обновят автопарк, а под Нижним Тагилом стая собак покусала женщину: самое важное, что произошло 25 сентября в Нижнем Тагиле и не только.

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