Депутаты Нижнего Тагила отчитались о доходах, а на дачников напала стая собак

Posted Сегодня, 15:25
Published Сегодня, 15:25
Modified Сегодня, 15:27
Updated Сегодня, 15:27
На сайте городской администрации выложили отчет о доходах тагильских депутатов за 2022 год. В документе указано общее количество слуг народа, информацию о самих доходах впервые опубликовали без имен.
Контракт на аутсорсинг «скорых» заключен. Автопарк обновят в Нижнем Тагиле, селе Петрокаменское, а также поселках Горноуральский и Новоасбест. Автомобили, которые были закуплены в 2021 году, разойдутся по другим медицинским учреждениям.
Водителям скорой помощи в Нижнем Тагиле проиндексируют зарплаты. Повышение ставок планируется после нового контракта на аутсорсинг.
В минувшие выходные на территории коллективных садов «Капасиха», стая бродячих собак напала на дачников и покусала женщину.
Дополнительный миллион рублей на отлов бродячих собак запросили из бюджета Нижнего Тагила. Управление городских хозяйством надеется, что этих денег хватит на отлов 100 особей.
Пожар, который начался 25 сентября возле закрытого объекта под Нижним Тагилом и уничтожил 6 гектаров территории, полностью локализован. В ОНД отмечают, что из-за теплой погоды и снятия противопожарного режима в последнее время увеличилось количество случаев возгорания сухой травы.