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Posted Сегодня, 15:25

Published Сегодня, 15:25

Modified Сегодня, 15:27

Updated Сегодня, 15:27

Депутаты Нижнего Тагила отчитались о доходах, а на дачников напала стая собак

Депутаты Нижнего Тагила отчитались о доходах, а на дачников напала стая собак

26 сентября 2023, 15:25
Фото: Midjourney
Депутаты Нижнего Тагила отчитались о своих доходах за 2023 года, но без имен. Водителям скорой помощи поднимут зарплату и обновят автопарк, а под Нижним Тагилом стая собак покусала женщину: самое важное, что произошло 25 сентября в Нижнем Тагиле и не только.

На сайте городской администрации выложили отчет о доходах тагильских депутатов за 2022 год. В документе указано общее количество слуг народа, информацию о самих доходах впервые опубликовали без имен.

Без имен: депутаты Нижнего Тагила отчитались о доходах за 2022 год
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Контракт на аутсорсинг «скорых» заключен. Автопарк обновят в Нижнем Тагиле, селе Петрокаменское, а также поселках Горноуральский и Новоасбест. Автомобили, которые были закуплены в 2021 году, разойдутся по другим медицинским учреждениям.

После закупки новых «скорых» в Тагиле освободившийся автопарк уйдет в другие больницы
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Водителям скорой помощи в Нижнем Тагиле проиндексируют зарплаты. Повышение ставок планируется после нового контракта на аутсорсинг.

Водителям скорых в Тагиле повысят зарплату после нового контракта на аутсорсинг
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В минувшие выходные на территории коллективных садов «Капасиха», стая бродячих собак напала на дачников и покусала женщину.

Стая собак напала на нескольких дачников под Нижним Тагилом
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Дополнительный миллион рублей на отлов бродячих собак запросили из бюджета Нижнего Тагила. Управление городских хозяйством надеется, что этих денег хватит на отлов 100 особей.

Дополнительный миллион из бюджета города требуется на отлов собак в Нижнем Тагиле
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Пожар, который начался 25 сентября возле закрытого объекта под Нижним Тагилом и уничтожил 6 гектаров территории, полностью локализован. В ОНД отмечают, что из-за теплой погоды и снятия противопожарного режима в последнее время увеличилось количество случаев возгорания сухой травы.

Шесть гектаров леса выгорело рядом с закрытым объектом под Нижним Тагилом
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