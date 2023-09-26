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Девушка в Нижнем Тагиле спровоцировала ДТП

Девушка в Нижнем Тагиле спровоцировала ДТП

26 сентября 2023, 11:31
Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»
В Нижнем Тагиле девушка, переходившая дорогу, спровоцировала аварию. Инцидент произошел вечером 24 сентября 2023 года.

По словам очевидца, перед «ГАЗелью» ехал легковой автомобиль Lada Priora, который резко притормозил, чтобы пропустить девушку, неожиданно выскочившую на проезжую часть. Водитель «ГАЗели» тоже успел остановиться, а машина «ВАЗ» нет.

Когда девушка перешла дорогу, Lada уехала, а водители «ГАЗели» и «ВАЗа» остались выяснять отношения, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».

Фото: Группа ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил»

При этом другой свидетель случившегося утверждает, что девушка во время ДТП не перебегала дорогу, а стояла на тротуаре в неположенном месте и ждала, пока транспортный поток станет меньше, чтобы перейти.

Водитель Lada решил ее пропустить и остановился, однако горожанка не стала идти. Тогда он стал уезжать, и в это время притормозила «ГАЗель», а в нее влетел «ВАЗ». И уже после этого прохожая стала переходить дорогу.

Напомним, 25 сентября 2023 года в Качканаре водитель сбил двух женщин, которые шли по нерегулируемому пешеходному переходу.

Водитель сбил двух женщин на пешеходном переходе в Качканаре
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#Происшествия#Нижний Тагил#ДТП#Автомобиль#Пешеход#Водитель#ВАЗ#ЧП#Очевидцы#Газель#Автомобилист#Елизавета Зиборова#Авария#Инцидент#Прохожая
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