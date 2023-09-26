Девушка в Нижнем Тагиле спровоцировала ДТП

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
По словам очевидца, перед «ГАЗелью» ехал легковой автомобиль Lada Priora, который резко притормозил, чтобы пропустить девушку, неожиданно выскочившую на проезжую часть. Водитель «ГАЗели» тоже успел остановиться, а машина «ВАЗ» нет.
Когда девушка перешла дорогу, Lada уехала, а водители «ГАЗели» и «ВАЗа» остались выяснять отношения, рассказали в группе ВКонтакте «Инцидент Нижний Тагил».
При этом другой свидетель случившегося утверждает, что девушка во время ДТП не перебегала дорогу, а стояла на тротуаре в неположенном месте и ждала, пока транспортный поток станет меньше, чтобы перейти.
Водитель Lada решил ее пропустить и остановился, однако горожанка не стала идти. Тогда он стал уезжать, и в это время притормозила «ГАЗель», а в нее влетел «ВАЗ». И уже после этого прохожая стала переходить дорогу.
Напомним, 25 сентября 2023 года в Качканаре водитель сбил двух женщин, которые шли по нерегулируемому пешеходному переходу.