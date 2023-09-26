Дополнительный миллион из бюджета города требуется на отлов собак в Нижнем Тагиле

Начальник управления городским хозяйством Андрей Лебедев сообщил депутатам на заседании комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству о том, что требуются дополнительные средства на организацию работы с безнадзорными животными. Сумма может быть выделена из местного бюджета, в соответствии с исполнением государственного полномочия Свердловской области в сфере обращения с безнадзорными животными. Он отметил, что миллион рублей сможет удовлетворить только треть заявок по отлову животных.