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Дополнительный миллион из бюджета города требуется на отлов собак в Нижнем Тагиле

Дополнительный миллион из бюджета города требуется на отлов собак в Нижнем Тагиле

26 сентября 2023, 09:34
Фото: Midjourney
Управление городским хозяйством запросило из бюджета Нижнего Тагила дополнительный миллион рублей на отлов безнадзорных животных. Этих денег хватит примерно на 100 собак.

Начальник управления городским хозяйством Андрей Лебедев сообщил депутатам на заседании комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству о том, что требуются дополнительные средства на организацию работы с безнадзорными животными. Сумма может быть выделена из местного бюджета, в соответствии с исполнением государственного полномочия Свердловской области в сфере обращения с безнадзорными животными. Он отметил, что миллион рублей сможет удовлетворить только треть заявок по отлову животных.

В 2023 году отловлено 1027 особей. На это были израсходованы в полном объеме средства субвенции 8 миллионов рублей. Службой заказчика городского хозяйства было заключено два муниципальных контракта, подрядчикам выдаются заказ-наряды на отлов животных, — пояснил Андрей Лебедев.

Дополнительное использование средств местного бюджета позволит отработать 106 заявок. Общая сумма, которой требуется для всех обращений (300 штук) — чуть более трех миллионов рублей. Мэрия также направила заявку в Департамент ветеринарии на привлечении субвенции на данный вид деятельности, сообщил Лебедев.

Депутаты поддержали управление городским хозяйством, отметив, что следует запрашивать бóльшую сумму для удовлетворения всех потребностей населения по взаимодействию с бездомными собаками и закрытию вопроса.

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#Общество#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Юлия Степанова
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