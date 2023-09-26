Дополнительный миллион из бюджета города требуется на отлов собак в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Начальник управления городским хозяйством Андрей Лебедев сообщил депутатам на заседании комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству о том, что требуются дополнительные средства на организацию работы с безнадзорными животными. Сумма может быть выделена из местного бюджета, в соответствии с исполнением государственного полномочия Свердловской области в сфере обращения с безнадзорными животными. Он отметил, что миллион рублей сможет удовлетворить только треть заявок по отлову животных.
В 2023 году отловлено 1027 особей. На это были израсходованы в полном объеме средства субвенции 8 миллионов рублей. Службой заказчика городского хозяйства было заключено два муниципальных контракта, подрядчикам выдаются заказ-наряды на отлов животных, — пояснил Андрей Лебедев.
Дополнительное использование средств местного бюджета позволит отработать 106 заявок. Общая сумма, которой требуется для всех обращений (300 штук) — чуть более трех миллионов рублей. Мэрия также направила заявку в Департамент ветеринарии на привлечении субвенции на данный вид деятельности, сообщил Лебедев.
Депутаты поддержали управление городским хозяйством, отметив, что следует запрашивать бóльшую сумму для удовлетворения всех потребностей населения по взаимодействию с бездомными собаками и закрытию вопроса.