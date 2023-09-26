Эксперты: Мировые цены на российскую пшеницу скоро вырастут

По мнению экспертов, повышение цен на мировом и внутреннем рынках станет следствием ухудшения перспектив урожая и экспорта в других странах, а также снижения тендерных закупок пшеницы основными странами-импортерами. Этому также способствуют рекордные темпы вывоза и снижение излишков зерна. Аналитики прогнозируют рост внутренних цен и закупочных цен в портах на уровне полутора — двух тысяч рублей за тонну, передает newizv.ru.