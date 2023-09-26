Эксперты: Мировые цены на российскую пшеницу скоро вырастут

Posted Сегодня, 10:13
Published Сегодня, 10:13
Modified Сегодня, 10:13
Updated Сегодня, 10:13
По мнению экспертов, повышение цен на мировом и внутреннем рынках станет следствием ухудшения перспектив урожая и экспорта в других странах, а также снижения тендерных закупок пшеницы основными странами-импортерами. Этому также способствуют рекордные темпы вывоза и снижение излишков зерна. Аналитики прогнозируют рост внутренних цен и закупочных цен в портах на уровне полутора — двух тысяч рублей за тонну, передает newizv.ru.
Специалисты также ожидают снижение экспортного потенциала у основных стран — поставщиков зерна (помимо России) в этом сезоне на 21 миллион тонн, до 121,5 миллиона тонн. За последние пять лет это рекордно низкий показатель. При этом прогноз экспорта российской пшеницы в сентябре 2023 года вырос до 5,55 — 5,6 миллиона тонн. Предыдущий рекорд сентября составил 5,24 миллиона тонн.
Отмечается, что биржевой рынок снижался, несмотря на рост спроса со стороны импортеров.
«В целом по состоянию на конец сентября пять основных импортеров пшеницы, покупающих ее на тендерах, — Египет, Алжир, Тунис, Иордания, Саудовская Аравия — приобрели 6,7 млн тонн пшеницы с поставкой в этом сезоне, что почти на четверть меньше, чем в прошлом сезоне, — 8,9 млн тонн», — отмечают аналитики.
По словам представителей центра, в будущем основные страны-импортеры будут вынуждены возмещать объемы зерна, которые они не закупили, по более высоким ценам. В целом изменения на рынке зерна произойдут уже скоро, что неизбежно приведет к росту котировок на пшеницу.