Городские фонтаны в Нижнем Тагиле выключат в первый день октября

В содержании города находятся семь фонтанов: «Каменный цветок» в Комсомольском сквере, три фонтана в Театральном сквере, а также по проспекту Ленина, 46, на площади Славы и в сквере «Пионерский» на Вагонке. Их обслуживанием занимается ООО «Гидравлика», контракт с которой заключен на три года — с 2022 по 2024.