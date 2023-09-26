Городские фонтаны в Нижнем Тагиле выключат в первый день октября

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
В содержании города находятся семь фонтанов: «Каменный цветок» в Комсомольском сквере, три фонтана в Театральном сквере, а также по проспекту Ленина, 46, на площади Славы и в сквере «Пионерский» на Вагонке. Их обслуживанием занимается ООО «Гидравлика», контракт с которой заключен на три года — с 2022 по 2024.
После пяти месяцев работы фонтанов — с 1 по 30 сентября — подрядчик обязан провести их консервацию на зимний период. На это время в некоторые фонтаны помещают световые инсталляции.
Напомним, в конце июля вандалы сломали подсветку в городском фонтане Артемовска. Злоумышленники вырвали светильники и щит освещения. Глава города пообещал, что виновные будут найдены и наказаны.