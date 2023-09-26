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Published Сегодня, 08:05

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Updated Сегодня, 08:07

Городские фонтаны в Нижнем Тагиле выключат в первый день октября

Городские фонтаны в Нижнем Тагиле выключат в первый день октября

26 сентября 2023, 08:05
Фото: tagilcity.ru
Последний день работы городских фонтанов в Нижнем Тагиле — 30 сентября. После этого их законсервируют на зимний период.

В содержании города находятся семь фонтанов: «Каменный цветок» в Комсомольском сквере, три фонтана в Театральном сквере, а также по проспекту Ленина, 46, на площади Славы и в сквере «Пионерский» на Вагонке. Их обслуживанием занимается ООО «Гидравлика», контракт с которой заключен на три года — с 2022 по 2024.

Фонтан в Комсомольском сквереФонтан в Комсомольском сквере
Фонтан в Пионерском сквереФонтан в Пионерском сквере
Фонтан на набережнойФонтан на набережной
Фонтан на площади СлавыФонтан на площади Славы
Фонтан в Комсомольском сквере
Фото: tagilcity.ru

После пяти месяцев работы фонтанов — с 1 по 30 сентября — подрядчик обязан провести их консервацию на зимний период. На это время в некоторые фонтаны помещают световые инсталляции.

Напомним, в конце июля вандалы сломали подсветку в городском фонтане Артемовска. Злоумышленники вырвали светильники и щит освещения. Глава города пообещал, что виновные будут найдены и наказаны.

Вандалы сломали подсветку в фонтане в Артемовском
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