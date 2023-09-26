Григорий Лепс погулял с мэром Екатеринбурга по городу

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
Мэр и артист о чем-то разговаривали и делали совместные фото. В это же время можно было услышать песни исполнителя. Об этом рассказали в ТГ-канале медиакрана.
Отмечается, что певец пришел посмотреть перфоманс на медиаэкране. Прогулка состоялась 25 сентября. А уже сегодня, 26 сентября, Григорий Лепс выступит с концертом в Екатеринбурге.
Напомним, что медиаэкран открылся в августе этого года. Его размер составляет 300 метров. Эту инсталляцию стали возводить с июня 2023 года.