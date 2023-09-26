tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:02

Published Сегодня, 08:02

Modified Сегодня, 08:04

Updated Сегодня, 08:04

Григорий Лепс и Алексей Орлов гуляли около медиаэкрана в Екатеринбурге

Григорий Лепс погулял с мэром Екатеринбурга по городу

26 сентября 2023, 08:02
Фото: 1MI

Григорий Лепс и Алексей Орлов гуляли около медиаэкрана в Екатеринбурге

В Екатеринбурге состоялась прогулка певца Григория Лепса и мэра города Алексея Орлова. Их видели около медиаэкрана на Вайнера.

Мэр и артист о чем-то разговаривали и делали совместные фото. В это же время можно было услышать песни исполнителя. Об этом рассказали в ТГ-канале медиакрана.

Отмечается, что певец пришел посмотреть перфоманс на медиаэкране. Прогулка состоялась 25 сентября. А уже сегодня, 26 сентября, Григорий Лепс выступит с концертом в Екатеринбурге.

Напомним, что медиаэкран открылся в августе этого года. Его размер составляет 300 метров. Эту инсталляцию стали возводить с июня 2023 года.

В Екатеринбурге под залпы салюта откроют медиаэкран
Узнать подробнее
Читайте также:
Евгений Ройзман* впервые вышел в прямой эфир после приговораЖенщина из Новоуральска нашла пятикилограммовый грибЖенщина в Екатеринбурге сняла со своей собаки 13 клещей
#Концерт#Фото#Прогулка#Алексей Орлов#Песни#Григорий Лепс#Мэр Екатеринбурга#Екатеринбург#Инсталляция#Август#Медиаэкран#Дарья Сорокина#Вайнера#ТГ-канал#Перфоманс
Подпишитесь
«Будет только хуже». Педагоги предрекают кризис системы образования в Екатеринбурге
Вчера, 15:44
Итоги недели в Нижнем Тагиле: сероводородный воздух, бег за мусором и ядовитая свалка
Вчера, 07:18
Суд Екатеринбурга отказал профсоюзнику из Нижнего Тагила в восстановлении на УВЗ
Вчера, 11:58
Жилье для детей-сирот за 2,3 миллиона закупают в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:41
Пожарные и волонтеры скопились у закрытого объекта под Нижним Тагилом
Вчера, 13:44
В Екатеринбурге у звезды «Уральских пельменей» вскрыли машину и украли ноутбук
Вчера, 06:37