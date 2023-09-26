Губернатор МО прокомментировал переход детсадов области на стандарт «Предшкола»

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:56
По его словам, данная программа обеспечивает плавный и бесшовный переход от дошкольного обучения к школьной скамье. Об этом пишет mosregtoday.ru.
Губернатор Подмосковья отметил, что новый стандарт в регионе стали внедрять еще два года назад. Самое активное участие в реализации проекта приняли Богородский, Балашиха, Ленинский, Люберцы и Электросталь. В планах — повышение квалификации воспитателей дошкольных учреждений.
Воробьев также добавил, что в этом году откроется еще 48 бюджетных и внебюджетных детсадов.
«Но важно не только строить школы и сады, но и обеспечивать там трансформации, применять лучшие практики для подготовки наших малышей от 3 до 7 лет к предстоящему обучению. Часто образовательные комплексы представляют собой единый организм, который может позволить уже с 3-х лет ребенка готовить к 1 классу и показывать, как следствие, высокую успеваемость, снижать риски, связанные с психологией, — это тоже для многих ребят является барьером в школьной жизни», — заявил губернатор.
Андрей Воробьев также сообщил, что в 2023 году для воспитанников открыли двери 32 новых детских сада почти на 8,3 тыс. мест. В конце года новые детсады появятся в Одинцовском г. о., Люберцах, Ленинском и по одному в Красногорске, Котельниках, Балашихе, Долгопрудном, Подольске, Пушкинском, Химках, Мытищах и Серпухове.
По его мнению, эти меры необходимы региону для снижения количества детей в очередях. Созданная в Подмосковье тепловая карта наглядно показывает очередность и загрузку детсадов. В регионе также реализуется программа «Палисадики». В них могут быть зачислены дети, ожидающие места в детсадах. В регионе также открыто 2,2 тыс. дошкольных групп на базе школ.
Губернатор, кроме того, отметил, что в текущем году в регионе проведен капитальный ремонт в 17 детских садах, а в конце года будут завершены работы еще в 12 садах. На 2024 год запланирован ремонт еще 20 дошкольных учреждений.