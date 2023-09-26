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Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 13:57

Updated Сегодня, 13:57

В Екатеринбурге началась реставрация часовни Святой Екатерины

К декабрю в Екатеринбурге отремонтируют часовню Святой Екатерины

26 сентября 2023, 13:38
Фото: екатеринбургская епархия

В Екатеринбурге началась реставрация часовни Святой Екатерины

В Екатеринбурге рабочие приступили к реставрации часовни на площади Труда. Ожидается, что памятник отремонтируют к декабрю — ко Дню святой Екатерины.

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, рабочие уже установили строительные леса вокруг часовни.

Часовню Святой Екатерины возвели в центре уральской столицы в 1998 году на месте утраченного при индустриализации 30-х годов Екатерининского собора. Открытие православного памятника было приурочено к 275-летию Екатеринбурга.

Ранее сообщалось, что в следующем году в Екатеринбурге начнется реставрация дореволюционного кинотеатра «Колизей» на проспекте Ленина.

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