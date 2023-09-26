К декабрю в Екатеринбурге отремонтируют часовню Святой Екатерины

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 13:57
Updated Сегодня, 13:57
Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, рабочие уже установили строительные леса вокруг часовни.
Часовню Святой Екатерины возвели в центре уральской столицы в 1998 году на месте утраченного при индустриализации 30-х годов Екатерининского собора. Открытие православного памятника было приурочено к 275-летию Екатеринбурга.
Ранее сообщалось, что в следующем году в Екатеринбурге начнется реставрация дореволюционного кинотеатра «Колизей» на проспекте Ленина.