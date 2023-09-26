Молокозавод экс-депутата из Екатеринбурга занес в школу кишечную палочку

Кишечная палочка была найдена в пищеблоке школы №1 Ревды. Ранее у Роспотребнадзора уже возникали вопросы к продукции этого предприятия. Только за прошлый год продукция Алапаевского молочного комбината была четыре раза поймана на несоответствии показателям микробиологической безопасности.