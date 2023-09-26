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Молокозавод экс-депутата из Екатеринбурга занес в школу кишечную палочку

Молокозавод экс-депутата из Екатеринбурга занес в школу кишечную палочку

26 сентября 2023, 10:54
Фото: 1MI
Молокозавод экс-депутата из Екатеринбурга Олега Хабибулина занес в школу кишечную палочку. Речь идет об ООО «Алапаевский молочный комбинат».

Он принадлежит бывшему депутату городской думы Екатеринбурга Олегу Хабибулину, об этом сообщается на сайте Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

Кишечная палочка была найдена в пищеблоке школы №1 Ревды. Ранее у Роспотребнадзора уже возникали вопросы к продукции этого предприятия. Только за прошлый год продукция Алапаевского молочного комбината была четыре раза поймана на несоответствии показателям микробиологической безопасности.

Ранее сообщалось, что творог «Белые росы», произведенный ООО «Алапаевский молочный комбинат», был указан первым в списке некачественных продуктов. Рейтинг составлял региональный Роспотребнадзор.

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#Свердловская область#Продукты#Ревда#Школа#Депутат#Роспотребнадзор#Продукция#Молокозавод#Пищеблок#Екатеринбург#Кишечная палочка#Творог#Дарья Сорокина#Некачественные продукты#Олег Хабибулин#Алапаевский молочный комбинат#Белые росы#Микробиологическая безопасность
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