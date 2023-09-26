Начинается осенний призыв — 2023 в Нижнем Тагиле: какие новшества ожидаются?

В весенний призыв — 2023 из Нижнего Тагила на военные сборы были отправлены 254 человека. Как сообщили СМИ, призывники из Свердловской области отправились на службу в четыре военных округа и на Северный флот. Где будут служить осенние призывники Тагила, пока неизвестно. Зато в Госдуме уже успокоили по поводу того, что отправки на СВО не предвидится.