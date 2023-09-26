Начинается осенний призыв — 2023 в Нижнем Тагиле: какие новшества ожидаются?

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:16
Updated Сегодня, 14:16
Когда начнется осенний призыв в 2023 году? Еще летом в пабликах активно осуждали этот вопрос, ожидая возможной новой волны мобилизации. Как известно, из-за мобилизации осенью 2022 года призывная осенняя кампания началась позже на месяц — с 1 ноября.
Но после того, как лично президент подтвердил, что кампания по мобилизации в России проводиться не будет, стало понятно, что даты начала и окончания осеннего призыва остались традиционными: 1 октября — 31 декабря.
Призыву на срочную службу подлежат все молодые люди призывного возраста. При этом неважно, состоят ли они на воинском учете в военкомате или нет.
Потенциальный новобранец должен быть гражданином Российской Федерации, годным к военной службе, не должен состоять в запасе и иметь права на освобождение или отсрочку. Всем, кто подпадает под эти критерии, в первых числах октября поступят повестки с требованием прийти в военкомат по месту жительства и получить мобилизационное предписание.
Очень много вопросов у призывников этого года про призывной возраст. Напомним, что этим летом в Закон о воинской обязанности и военной службе были внесены изменения. Теперь верхняя граница призывного возраста — это 30 лет (ранее 27 лет). Нижняя осталась прежней — 18 лет.
Однако изменения вступят в силу только в 2024 году (с 1 января). Поэтому осенний призыв — 2023 проходит с учетом старых правил и касается молодых людей от 18 до 27 лет.
Сколько будут служить срочники, призванные осенью 2023-го? Изначально, еще в ходе обсуждения поправок в закон о военной службе, армейский срок тоже хотели увеличить. Но потом решили отказаться от этой идеи. Таким образом, срочники по-прежнему будут служить 12 месяцев. Первые несколько месяцев военнослужащие проходит теорию в рамках получения военно-учетной специальности. Затем начинается практическое обучение и непосредственно военные учения.
Осенний призыв 2023 года не коснется граждан, которые вправе получить освобождение от службы в армии. К ним относятся молодые люди, которые признаны не годными к военной службе медицинской комиссией; прошедшие альтернативную военную службу; отслужившие в армии в других государствах; граждане, имеющие ученую степень. Также к ним относятся сыновья и братья военнослужащих, погибших при несении военной службы. Полный список можно изучить тут.
Временную отсрочку от призыва могут получить граждане по ряду оснований. Первое — по семейным обстоятельствам. К этой категории относятся многодетные отцы; отцы детей-инвалидов до трех лет; отцы, в одиночку воспитывающие детей; опекуны несовершеннолетних братьев и сестер; ухаживающие за тяжелобольными родными и пр.
Второе — по причине обучения. Отсрочку получают студенты очной формы обучения в средних и высших учебных заведениях, имеющих госаккредитацию. Третье — по факту работы в госструктурах. К ним относятся граждане, поступившие на военную службу в органы внутренних дел, пожарную охрану, таможенные органы, в Росгвардию и пр. Полный список граждан, имеющих право на отсрочку от призыва, можно изучить тут.
При неявке в военкомат призывника после получения повестки наступает административная ответственность. Нарушитель обязан выплатить штраф в размере до 30 тысяч рублей (в случае неявки по неуважительной причине). Отметим, что ранее максимальная сумма штрафа составляла 3 тысячи рублей. Но с 1 октября вступил в силу закон об ужесточении административного наказания за данный вид нарушений.
В весенний призыв — 2023 из Нижнего Тагила на военные сборы были отправлены 254 человека. Как сообщили СМИ, призывники из Свердловской области отправились на службу в четыре военных округа и на Северный флот. Где будут служить осенние призывники Тагила, пока неизвестно. Зато в Госдуме уже успокоили по поводу того, что отправки на СВО не предвидится.
«Хочу также обратить внимание на то, что отправлять срочников в зону СВО не будут. Защита родины — священная обязанность каждого гражданина, особенно мужчины. Подчеркиваю: ни одного срочника в зону СВО не отправят», — заявил депутат Госдумы Юрий Швыткин.