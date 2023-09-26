Один юный житель Свердловской области производит 86 килограммов отходов в год

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
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Updated Сегодня, 06:02
Только одних подгузников необходимо не менее 6 штук в день на каждого младенца. Если, например, малышу их покупают с рождения до 2 лет (а это 730 дней), то затрачивают за это время 4 380 штук. Но примечательно, что в России технологий вторичной переработки памперсов нет, а в мире есть лишь подобные эксперименты.
На сегодняшний день проблема подгузников решена только в медицинских учреждениях, домах-интернатах и домах престарелых, так как они входят в состав медицинских отходов. Медотходы, как правило, утилизируют сжиганием. А вот детские подгузники из обычной квартиры попадают в мусорное ведро и срок их полного разложения составляет почти 500 лет.
Кроме памперсов от малышей остаются: баночки, игрушки, силиконовые соски, обертки от продуктов и лакомств, пеленки и многое другое. Все это десятками килограмм выбрасывается в контейнер.
А если посмотреть на детский гардероб? Дети растут быстро, поэтому приходится постоянно менять размер обуви и одежды. Далеко не всегда поношенные вещи пригодны для дальнейшего использования — их тоже отправляют в мусорный бак.
Кстати, в некоторых источниках есть такая статистика — до 70% содержания мусорного ведра семьи, где есть ребенок до года, приходится на отходы, связанные с уходом за малышом.
О детях, как образователях отходов, говорят и региональные нормативные акты. Во всех регионах России на основании контрольных замеров (по четырем временам года) рассчитываются нормативы накопления ТКО. Так, в Свердловской области, по подсчетам специалистов, в дошкольных образовательных учреждениях ежегодно ребенок образует более 86 тысяч килограммов отходов в год.
При этом в яслях и деском саду дети находятся неполные сутки, а только пять рабочих дней в неделю. Здесь им не покупают фастфуд и конфеты, количество игрушек часто меньше, чем дома.
Требование использовать одноразовые и стерильные предметы имеют свои последствия для мусорной корзины. С развитием мусоросортировки и предприятий по переработке отходов доля «детских», попадающих на полигоны, возможно, будет уменьшаться. Это дело ближайших лет. Однако самое надежное решение — придерживаться правила использовать многоразовые предметы обихода, давать вещам вторую жизнь и отдавать предпочтение перерабатываемым упаковкам.