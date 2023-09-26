Педагог из Нижнего Тагила вошла в число финалистов конкурса «Воспитатель года»

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Мероприятие проходит в Волгограде. В нем принимают участие педагоги из 89 регионов. Они уже поучаствовали в испытаниях «Педагогическое занятие с детьми» и «Моя педагогическая находка», рассказали в пресс-службе управления образования Нижнего Тагила.
26 сентября 2023 года конкурсанты будут проводить мастер-класс, по итогам которого выявленные пять лидеров пройдут в следующий тур и примут участие в дебатах. Имя победителя объявят 27 сентября 2023 года.
Напомним, воспитательница детского сада из Нижнего Тагила Анна Калинина оказалась в финале конкурса «Образование без границ». Она занимает второе место в рейтинге. Финал состоится 28 сентября 2023 года.