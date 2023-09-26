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Педагог из Нижнего Тагила вошла в число финалистов конкурса «Воспитатель года»

Педагог из Нижнего Тагила вошла в число финалистов конкурса «Воспитатель года»

26 сентября 2023, 09:06
Фото: Управление образования Нижнего Тагила
Педагог Анастасия Зараменских из Нижнего Тагила оказалась в числе 15 финалистов всероссийского конкурса «Воспитатель года 2023».

Мероприятие проходит в Волгограде. В нем принимают участие педагоги из 89 регионов. Они уже поучаствовали в испытаниях «Педагогическое занятие с детьми» и «Моя педагогическая находка», рассказали в пресс-службе управления образования Нижнего Тагила.

Фото: Управление образования Нижнего Тагила

26 сентября 2023 года конкурсанты будут проводить мастер-класс, по итогам которого выявленные пять лидеров пройдут в следующий тур и примут участие в дебатах. Имя победителя объявят 27 сентября 2023 года.

Напомним, воспитательница детского сада из Нижнего Тагила Анна Калинина оказалась в финале конкурса «Образование без границ». Она занимает второе место в рейтинге. Финал состоится 28 сентября 2023 года.

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