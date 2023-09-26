Педагог из Нижнего Тагила вошла в число финалистов конкурса «Воспитатель года»

Мероприятие проходит в Волгограде. В нем принимают участие педагоги из 89 регионов. Они уже поучаствовали в испытаниях «Педагогическое занятие с детьми» и «Моя педагогическая находка», рассказали в пресс-службе управления образования Нижнего Тагила.