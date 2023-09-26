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После закупки новых «скорых» в Тагиле освободившийся автопарк уйдет в другие больницы

После закупки новых «скорых» в Тагиле освободившийся автопарк уйдет в другие больницы

26 сентября 2023, 10:14
Фото: tagilcity.ru
После заключения контракта на аутсорсинг «скорых» в Нижний Тагил будет поставлено 33 новых медицинских автомобиля. Предыдущий автопарк планируется передать в другие медучреждения.

По условиям закупки, новые автомобили достанутся станциям скорой помощи в Нижнем Тагиле, селе Петрокаменское, а также поселках Горноуральский и Новоасбест. Автомобили, которые были закуплены по предыдущему контракту аутсорсинга в 2021 году, распределят в другие больницы, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.

Вопрос по высвободившимся машинам буде рассмотрен для передачи в другие учреждения здравоохранения Свердловской области, имеющие потребность в применении автомобилей СМП, — рассказали TagilCity.ru в Минздраве.

Напомним, в этом году начался поиск аутсорсера, который будет заниматься обслуживанием медицинских автомобилей в Нижнем Тагиле. При этом контракт, по сравнению с предыдущим, подорожал в 1,5 раза — с 651 млн рублей до миллиарда.

Аутсорсинг скорой помощи в Нижнем Тагиле подорожал в 1,5 раза
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#Нижний Тагил#Эксклюзив#Скорая помощь#Здравоохранение#Анна Григорьева#Министерство здравоохранения#Аутсорсинг#Автопарк
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