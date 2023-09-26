После закупки новых «скорых» в Тагиле освободившийся автопарк уйдет в другие больницы

Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:17
Updated Сегодня, 10:17
По условиям закупки, новые автомобили достанутся станциям скорой помощи в Нижнем Тагиле, селе Петрокаменское, а также поселках Горноуральский и Новоасбест. Автомобили, которые были закуплены по предыдущему контракту аутсорсинга в 2021 году, распределят в другие больницы, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.
Вопрос по высвободившимся машинам буде рассмотрен для передачи в другие учреждения здравоохранения Свердловской области, имеющие потребность в применении автомобилей СМП, — рассказали TagilCity.ru в Минздраве.
Напомним, в этом году начался поиск аутсорсера, который будет заниматься обслуживанием медицинских автомобилей в Нижнем Тагиле. При этом контракт, по сравнению с предыдущим, подорожал в 1,5 раза — с 651 млн рублей до миллиарда.