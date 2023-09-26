После закупки новых «скорых» в Тагиле освободившийся автопарк уйдет в другие больницы

По условиям закупки, новые автомобили достанутся станциям скорой помощи в Нижнем Тагиле, селе Петрокаменское, а также поселках Горноуральский и Новоасбест. Автомобили, которые были закуплены по предыдущему контракту аутсорсинга в 2021 году, распределят в другие больницы, сообщили в региональном Министерстве здравоохранения.