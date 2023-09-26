Пьяный водитель Lada пытался скрыться от погони в Екатеринбурге. Но его поймали

Posted Сегодня, 05:29
Published Сегодня, 05:29
Modified Сегодня, 05:31
Updated Сегодня, 05:31
25 сентября около 19:00 сотрудники ДПС хотели остановить автомобиль Lada Granta. Причиной стало то, что машина ехала по трамвайным путям. Полицейские решили проверить документы водителя.
Однако последний проигнорировал требования инспекторов. Тогда они начали его преследовать. В результате автомобиль удалось остановить. За рулем Lada находился мужчина. Внешние признаки указывали на его нетрезвое состояние.
При этом проходить медосвидетельствование на месте водитель отказался. Его за это привлекли к административной ответственности, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.