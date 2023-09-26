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В Екатеринбурге экипаж ДПС устроил погоню за водителем Lada

Пьяный водитель Lada пытался скрыться от погони в Екатеринбурге. Но его поймали

26 сентября 2023, 05:29
Фото: 1MI

В Екатеринбурге экипаж ДПС устроил погоню за водителем Lada

В Екатеринбурге сотрудники ДПС устроили погоню за 36-летним мужчиной. Он управлял автомобилем Lada Granta. Все случилось на улице 8 марта.

25 сентября около 19:00 сотрудники ДПС хотели остановить автомобиль Lada Granta. Причиной стало то, что машина ехала по трамвайным путям. Полицейские решили проверить документы водителя.

Однако последний проигнорировал требования инспекторов. Тогда они начали его преследовать. В результате автомобиль удалось остановить. За рулем Lada находился мужчина. Внешние признаки указывали на его нетрезвое состояние.

При этом проходить медосвидетельствование на месте водитель отказался. Его за это привлекли к административной ответственности, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

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#ДТП#ГИБДД#Водитель#Погоня#Инспектор#Екатеринбург#Ирина Кирилова
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