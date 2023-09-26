Рабочие на экскаваторе спасли ребенка из горящего дома в Екатеринбурге

Напомним, во время пожара в Североуральске один сотрудник Росгвардии случайно стал свидетелем возгорания и решил помочь. Он заметил, как пожилая пара находится в горящем доме, и не задумываясь вытащил женщину из окна. Но потом он обнаружил, что в квартире еще находится и дедушка.