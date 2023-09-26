tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

В Екатеринбурге в квартире с ребенком внутри случился пожар

Рабочие на экскаваторе спасли ребенка из горящего дома в Екатеринбурге

26 сентября 2023, 06:33

В Екатеринбурге в квартире с ребенком внутри случился пожар

Вечером 25 сентября в Екатеринбурге поздно вечером произошел пожар в доме №135 на улице Бисертская. Загорелась квартира на последнем этаже.

По данным регионального ГУ МЧС, прибывшие на место спасатели эвакуировали 9 человек. В их числе был один ребенок. Пострадавших в результате ЧП нет.

В общей сложности в тушении были задействованы 3 единицы техники и 8 человек личного состава. В 23:10 пожарные ликвидировали открытое горение. Проливать и разбирать конструкции они закончили к полуночи.

До того, как на место приехали пожарные, из окна дома был спасен ребенок. Он звал на помощь и его услышали трое рабочих неподалеку, пишет Е1. Он подогнали экскаватор, развернули ковш, залезли в него и достали ребенка.

Напомним, во время пожара в Североуральске один сотрудник Росгвардии случайно стал свидетелем возгорания и решил помочь. Он заметил, как пожилая пара находится в горящем доме, и не задумываясь вытащил женщину из окна. Но потом он обнаружил, что в квартире еще находится и дедушка.

Он призывал его спускаться, но тот не отзывался. Тогда спаситель решил принять более решительные меры и дернул его за ногу, чтобы привлечь внимание. В итоге дедушка смог спуститься и оказаться в безопасности.

«Просто проплывал мимо»: 9-летний мальчик спас сверстницу в пруду на Урале
Узнать подробнее
Читайте также:
От инсульта спасена многодетная роженица в Свердловской областиДвух человек спас пожарный из Тавды60 человек спасены из горящего жилого дома под Первоуральском
#Происшествия#Пожар#Дети#Полиция#Спасение#Екатеринбург#Ирина Кирилова
Подпишитесь
«Будет только хуже». Педагоги предрекают кризис системы образования в Екатеринбурге
Вчера, 15:44
Итоги недели в Нижнем Тагиле: сероводородный воздух, бег за мусором и ядовитая свалка
Вчера, 07:18
Суд Екатеринбурга отказал профсоюзнику из Нижнего Тагила в восстановлении на УВЗ
Вчера, 11:58
Жилье для детей-сирот за 2,3 миллиона закупают в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:41
Пожарные и волонтеры скопились у закрытого объекта под Нижним Тагилом
Вчера, 13:44
В Екатеринбурге у звезды «Уральских пельменей» вскрыли машину и украли ноутбук
Вчера, 06:37