Рабочие на экскаваторе спасли ребенка из горящего дома в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
По данным регионального ГУ МЧС, прибывшие на место спасатели эвакуировали 9 человек. В их числе был один ребенок. Пострадавших в результате ЧП нет.
В общей сложности в тушении были задействованы 3 единицы техники и 8 человек личного состава. В 23:10 пожарные ликвидировали открытое горение. Проливать и разбирать конструкции они закончили к полуночи.
До того, как на место приехали пожарные, из окна дома был спасен ребенок. Он звал на помощь и его услышали трое рабочих неподалеку, пишет Е1. Он подогнали экскаватор, развернули ковш, залезли в него и достали ребенка.
Напомним, во время пожара в Североуральске один сотрудник Росгвардии случайно стал свидетелем возгорания и решил помочь. Он заметил, как пожилая пара находится в горящем доме, и не задумываясь вытащил женщину из окна. Но потом он обнаружил, что в квартире еще находится и дедушка.
Он призывал его спускаться, но тот не отзывался. Тогда спаситель решил принять более решительные меры и дернул его за ногу, чтобы привлечь внимание. В итоге дедушка смог спуститься и оказаться в безопасности.