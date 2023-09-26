tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Рабочий завода из Серова погиб в зоне спецоперации

Рабочий завода из Серова погиб в зоне спецоперации

26 сентября 2023, 06:52
Фото: 1MI
На СВО погиб рабочий завода из Серова. Раису Губайдуллину было 44 года.

Он подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону спецоперации в сентябре прошлого года. Погиб Раис 15 сентября на территории ЛНР при выполнении боевых задач, рассказали в местной администрации.

Фото: Администрация Серовского городского округа

Он жил в Серове. Окончив школу, Раис поступил в вуз и окончил его. После этого молодой человек отправился работать на Серовский завод ферросплавов охранником. Затем он стал разливщиком стали на предприятии.

Участвуя в СВО, он удостоился медали маршала Жукова и медали «За воинскую доблесть» II степени. Похороны бойца проходят 26 сентября в ритуальном зале муниципальной похоронной службы «Прощание» на улице Карбышева.

В Каменске-Уральском простились с погибшим в сентябре 35-летним участником СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
В Серове прошли похороны погибшего участника СВОСлесарь-сантехник из Серова скончался в зоне СВОВ Екатеринбурге с матери погибшего на СВО потребовали 110 тысяч за место на кладбище
#Происшествия#Операция на Украине#Администрация#Серов#Похороны#Вуз#ЛНР#СВО#Дарья Сорокина#Минобороны РФ#Зона спецоперации#Серовский завод ферросплавов#Разливщик стали#Медаль маршала Жукова#Медаль «За воинскую доблесть»#Ритуальный зал#Муниципальная похоронная служба «Прощание»#Ул. Карбышева
Подпишитесь
«Будет только хуже». Педагоги предрекают кризис системы образования в Екатеринбурге
Вчера, 15:44
Итоги недели в Нижнем Тагиле: сероводородный воздух, бег за мусором и ядовитая свалка
Вчера, 07:18
Суд Екатеринбурга отказал профсоюзнику из Нижнего Тагила в восстановлении на УВЗ
Вчера, 11:58
Жилье для детей-сирот за 2,3 миллиона закупают в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:41
Пожарные и волонтеры скопились у закрытого объекта под Нижним Тагилом
Вчера, 13:44
В Екатеринбурге у звезды «Уральских пельменей» вскрыли машину и украли ноутбук
Вчера, 06:37