Рабочий завода из Серова погиб в зоне спецоперации

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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Он подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону спецоперации в сентябре прошлого года. Погиб Раис 15 сентября на территории ЛНР при выполнении боевых задач, рассказали в местной администрации.
Он жил в Серове. Окончив школу, Раис поступил в вуз и окончил его. После этого молодой человек отправился работать на Серовский завод ферросплавов охранником. Затем он стал разливщиком стали на предприятии.
Участвуя в СВО, он удостоился медали маршала Жукова и медали «За воинскую доблесть» II степени. Похороны бойца проходят 26 сентября в ритуальном зале муниципальной похоронной службы «Прощание» на улице Карбышева.