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Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

С 27 сентября в Нижнем Тагиле возобновят движение трамваев на Тагилстрой

С 27 сентября в Нижнем Тагиле возобновят движение трамваев на Тагилстрой

26 сентября 2023, 14:04
Фото: Камеры "Сети Тагила"
В Нижнем Тагиле после успешной обкатки трамвайных путей на Тагилстрой через путепровод на улице Циолковского с 27 сентября возобновляется движение вагонов.

Движение будет осуществляться по маршруту №9 с ВМЗ через Островского и проспект Ленина на Тагилстрой и в обратном направлении. При этом временный маршрут №14 (ГГМ — ВМЗ), который курсировал во время ремонта моста, прекратится. Вагоны будут возвращены на направление Тагилстрой — ВМЗ.

С конечных остановок трамваи будут отправляться каждый час. Исключение составит время, когда водители будут обедать, а вагоны стоять на кольце на улице Островского. Первый рейс по будним дням с ВМЗ — в 6.50, с Тагилстроя — в 6.55. Последние вагоны уедут в 17.51 и в 18.43 соответственно. С подробным расписанием тагильчане могут ознакомиться на сайте МУП «Тагильский трамвай».

Там отметили, что пассажиры из других районов Нижнего Тагила смогут добраться на Тагилстрой с пересадкой. Ее можно осуществить бесплатно в течение 50 минут, если оплатить проезд банковской картой.

Напомним, мост на улице Циолковского был закрыт на ремонт 12 мая 2021 года. Трамвайное движение долгое время в микрорайон не могли запустить, так как с подрядной организацией «Уралстроймонтаж» возникли проблемы по контракту. Обкатка путей началась 24 сентября 2023 года. Она проводилась для обеспечения полной безопасности пассажиров во время перевозок.

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#Транспорт#Нижний Тагил#Мост на Циолковского#Тагилстрой#Пассажиры#Трамвай#Евгения Сафина
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