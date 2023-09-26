С 27 сентября в Нижнем Тагиле возобновят движение трамваев на Тагилстрой

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Движение будет осуществляться по маршруту №9 с ВМЗ через Островского и проспект Ленина на Тагилстрой и в обратном направлении. При этом временный маршрут №14 (ГГМ — ВМЗ), который курсировал во время ремонта моста, прекратится. Вагоны будут возвращены на направление Тагилстрой — ВМЗ.
С конечных остановок трамваи будут отправляться каждый час. Исключение составит время, когда водители будут обедать, а вагоны стоять на кольце на улице Островского. Первый рейс по будним дням с ВМЗ — в 6.50, с Тагилстроя — в 6.55. Последние вагоны уедут в 17.51 и в 18.43 соответственно. С подробным расписанием тагильчане могут ознакомиться на сайте МУП «Тагильский трамвай».
Там отметили, что пассажиры из других районов Нижнего Тагила смогут добраться на Тагилстрой с пересадкой. Ее можно осуществить бесплатно в течение 50 минут, если оплатить проезд банковской картой.
Напомним, мост на улице Циолковского был закрыт на ремонт 12 мая 2021 года. Трамвайное движение долгое время в микрорайон не могли запустить, так как с подрядной организацией «Уралстроймонтаж» возникли проблемы по контракту. Обкатка путей началась 24 сентября 2023 года. Она проводилась для обеспечения полной безопасности пассажиров во время перевозок.