С 27 сентября в Нижнем Тагиле возобновят движение трамваев на Тагилстрой

С конечных остановок трамваи будут отправляться каждый час. Исключение составит время, когда водители будут обедать, а вагоны стоять на кольце на улице Островского. Первый рейс по будним дням с ВМЗ — в 6.50, с Тагилстроя — в 6.55. Последние вагоны уедут в 17.51 и в 18.43 соответственно. С подробным расписанием тагильчане могут ознакомиться на сайте МУП «Тагильский трамвай».