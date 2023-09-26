Шесть гектаров леса выгорело рядом с закрытым объектом под Нижним Тагилом

К тушению сразу же приступили шесть единиц техники и 21 человек личного состава. Кроме того, помогали справиться с огнем волонтеры, сотрудники лесничества, мехотряда и другие. Пять единиц техники занимались распашкой минерализованных полос. Возгорание было локализовано в 19.00.