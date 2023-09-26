Шесть гектаров леса выгорело рядом с закрытым объектом под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Сообщение о лесном пожаре сотрудникам МЧС поступило в 15.30. За несколько часов площадь горения выросла с одного до шести гектаров, сообщили в Отделе надзорной деятельности Нижнего Тагила.
Условиями для быстрого распространения огня были сильный ветер и сухая погода. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Угрозы для населенных пунктов не было. Ближайшие коллективные сады «Луч-2» расположены в трех километрах от очага возгорания, — пояснили TagilCity.ru в ОНД.
К тушению сразу же приступили шесть единиц техники и 21 человек личного состава. Кроме того, помогали справиться с огнем волонтеры, сотрудники лесничества, мехотряда и другие. Пять единиц техники занимались распашкой минерализованных полос. Возгорание было локализовано в 19.00.
Нас волонтеров выезжало восемь человек. Вчера еще ночью оставался дежурить экипаж пожарных. Их было два человека. Они утром благополучно снялись. Все молодцы, — рассказал TagilCity.ru руководитель пожарной дружины добровольцев Павел Фетисов.
В ОНД отмечают, что из теплой погоды и снятии противопожарного режима в последнее время увеличилось количество случаев возгорания сухой травы. Из последних инцидентов — пожар на улице Лебяжинская. Сгоревшая площадь составила 1,5 тысячи квадратных метров.