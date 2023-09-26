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Сотрудница банка в Нижнем Тагиле защитила пенсионерку от обмана мошенников

Сотрудница банка в Нижнем Тагиле защитила пенсионерку от обмана мошенников

26 сентября 2023, 04:00
Фото: Midjourney
Жительница Нижнего Тагила, работающая в банке, спасла пожилую женщину от мошенников.

Пенсионерка, придя в отделение банка, на протяжении долгого времени не совершала никакие операции. Одна из сотрудниц, поговорив с ней, поняла, что посетительница чуть не стала жертвой обмана, рассказали в пресс-службе МВД Свердловской области.

Банковская служащая позвонила в полицию и сообщила о попытке мошенников выманить деньги у пожилой женщины. Девушку поблагодарили и вручили ей подарки, а деньги женщины остались при хозяйке.

Напомним, ранее в Нижнем Тагиле сотрудница полиции, которая находилась в банке в рамках профилактической работы, убедила женщину в том, что ей не стоит переводить свои деньги на неизвестные счета и что ее пытаются обмануть мошенники.

Полицейская в Нижнем Тагиле спасла женщину от перевода денег мошенникам
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