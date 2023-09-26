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Published Сегодня, 13:41

Modified Сегодня, 13:43

Updated Сегодня, 13:43

Стая собак напала на нескольких дачников под Нижним Тагилом

Стая собак напала на нескольких дачников под Нижним Тагилом

26 сентября 2023, 13:41
Фото: Midjourney
Дачники коллективных садов «Капасиха» под Нижним Тагилом обеспокоены появлением стаи бездомных собак. Животные агрессивны и кидаются на людей.

В минувшие выходные, по информации дачников, бродячие собаки покусали женщину на территории ее участка. Еще один мужчина смог убежать от животных.

Вечером мой муж был на поле, когда на него попытались напасть эти же собаки (судя по описанию той женщины). Около трех километров он просто бежал, пытаясь от них отбиться. Не было возможности схватить палку даже. Очень испугался, они были озверевшие, — рассказала TagilCity.ru одна из дачниц по имени Анастасия.

Девушка опасается за жизнь и здоровье местных детей, ведь, по ее словам, многие участки не огорожены забором.

Председатель садов «Капасиха» сообщил жителям, что ему известно о данной проблеме:

Я уже переговорил с администрации пригорода на предмет отлова собак.

Напомним, управление городским хозяйством запросило из бюджета Нижнего Тагила дополнительный миллион рублей на отлов безнадзорных животных. Этих денег хватит примерно на 100 собак.

Дополнительный миллион из бюджета города требуется на отлов собак в Нижнем Тагиле
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#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Отлов собак#Собаки#Анна Григорьева#Бездомные животные#Дачники
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