Стая собак напала на нескольких дачников под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
В минувшие выходные, по информации дачников, бродячие собаки покусали женщину на территории ее участка. Еще один мужчина смог убежать от животных.
Вечером мой муж был на поле, когда на него попытались напасть эти же собаки (судя по описанию той женщины). Около трех километров он просто бежал, пытаясь от них отбиться. Не было возможности схватить палку даже. Очень испугался, они были озверевшие, — рассказала TagilCity.ru одна из дачниц по имени Анастасия.
Девушка опасается за жизнь и здоровье местных детей, ведь, по ее словам, многие участки не огорожены забором.
Председатель садов «Капасиха» сообщил жителям, что ему известно о данной проблеме:
Я уже переговорил с администрации пригорода на предмет отлова собак.
Напомним, управление городским хозяйством запросило из бюджета Нижнего Тагила дополнительный миллион рублей на отлов безнадзорных животных. Этих денег хватит примерно на 100 собак.