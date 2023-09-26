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Студента из Ижевска похитила банда лжесиловиков из Екатеринбурга

Студент из Ижевска решил подзаработать в Екатеринбурге и был похищен ОПГ

26 сентября 2023, 09:23
Фото: 1MI

Студента из Ижевска похитила банда лжесиловиков из Екатеринбурга

В Екатеринбурге проходит суд над членами местной банды, члены которой под видом силовиков вымогали у своих жертв крупные суммы средств, угрожая уголовным преследованием.

Один из криминальных эпизодов ОПГ связан с попыткой вымогательства 500 тысяч рублей у студента из Ижевска, приехавшего в Екатеринбург в надежде подзаработать. Молодой человек нашел в сети объявление, в котором работнику предлагалось 50 тысяч рублей за доставку полумиллиона рублей из одного места в другое.

Прибыв в уральскую столицу, студент получил от «работодателя» адрес квартиры, из которой нужно было забрать деньги. Потерпевший получил деньги и направился к лифту, но там его встретили двое участников банды — один из них представился сотрудником Росгвардии, а другой — внуком женщины, у которой приезжий якобы похитил деньги.

Похитители затолкали парня в машину и стали избивать его, требуя с него 500 тысяч рублей — в случае невыплаты студенту были обещаны проблемы с законом. Впоследствии потерпевший передал злоумышленникам золотую цепь за 151 тысяч рублей, сообщает URA.RU.

Как сообщалось ранее, этой же преступной группе вменяют еще один криминальный эпизод, в котором они подбросили незнакомцу неизвестное вещество и потребовали у него деньги за молчание.

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#Суд#Уголовное дело#Преступник#ОПГ#Преступление#Вымогательство#Екатеринбург#Григорий Орлов
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