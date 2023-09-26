Студент из Ижевска решил подзаработать в Екатеринбурге и был похищен ОПГ

Прибыв в уральскую столицу, студент получил от «работодателя» адрес квартиры, из которой нужно было забрать деньги. Потерпевший получил деньги и направился к лифту, но там его встретили двое участников банды — один из них представился сотрудником Росгвардии, а другой — внуком женщины, у которой приезжий якобы похитил деньги.