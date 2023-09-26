Студент из Ижевска решил подзаработать в Екатеринбурге и был похищен ОПГ

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Один из криминальных эпизодов ОПГ связан с попыткой вымогательства 500 тысяч рублей у студента из Ижевска, приехавшего в Екатеринбург в надежде подзаработать. Молодой человек нашел в сети объявление, в котором работнику предлагалось 50 тысяч рублей за доставку полумиллиона рублей из одного места в другое.
Прибыв в уральскую столицу, студент получил от «работодателя» адрес квартиры, из которой нужно было забрать деньги. Потерпевший получил деньги и направился к лифту, но там его встретили двое участников банды — один из них представился сотрудником Росгвардии, а другой — внуком женщины, у которой приезжий якобы похитил деньги.
Похитители затолкали парня в машину и стали избивать его, требуя с него 500 тысяч рублей — в случае невыплаты студенту были обещаны проблемы с законом. Впоследствии потерпевший передал злоумышленникам золотую цепь за 151 тысяч рублей, сообщает URA.RU.
Как сообщалось ранее, этой же преступной группе вменяют еще один криминальный эпизод, в котором они подбросили незнакомцу неизвестное вещество и потребовали у него деньги за молчание.