Священник обвинил байк-фестиваль в Свердловской области в садизме и сатанизме

Глава Богдановича Олег Нейфельд сказал, что байкерскому фестивалю уже девять лет и во время его проведения ничего плохого и деструктивного не происходило, участники не курили и не употребляли алкоголь. К тому же благодаря мероприятию повышается узнаваемость округа и привлекаемость туристов.