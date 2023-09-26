Священник обвинил байк-фестиваль в Свердловской области в садизме и сатанизме

Posted Сегодня, 10:12
Published Сегодня, 10:12
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Коренкин заявил, что ему, как уроженцу Богдановича, неприятно данное мероприятие. Также он отметил, что на фестиваль могли свободно приходить дети. Об этом священник рассказал в интервью, которое опубликовано на странице Курганской епархии во ВКонтакте.
Глава Богдановича Олег Нейфельд сказал, что байкерскому фестивалю уже девять лет и во время его проведения ничего плохого и деструктивного не происходило, участники не курили и не употребляли алкоголь. К тому же благодаря мероприятию повышается узнаваемость округа и привлекаемость туристов.
Напомним, в октябре 2023 года в Свердловской области пройдет фестиваль кино «ЭтноФест».