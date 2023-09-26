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Священник обвинил байк-фестиваль в Свердловской области в садизме и сатанизме

Священник обвинил байк-фестиваль в Свердловской области в садизме и сатанизме

26 сентября 2023, 10:12
Фото: 1MI
Священнослужитель РПЦ Афанасий Коренкин обвинил организаторов байк-фестиваля «Пикник на обочине», который проводился в Богдановиче, в садизме и сатанизме. Заодно он высказал упрек властям региона за их поддержку мероприятия.

Коренкин заявил, что ему, как уроженцу Богдановича, неприятно данное мероприятие. Также он отметил, что на фестиваль могли свободно приходить дети. Об этом священник рассказал в интервью, которое опубликовано на странице Курганской епархии во ВКонтакте.

Глава Богдановича Олег Нейфельд сказал, что байкерскому фестивалю уже девять лет и во время его проведения ничего плохого и деструктивного не происходило, участники не курили и не употребляли алкоголь. К тому же благодаря мероприятию повышается узнаваемость округа и привлекаемость туристов.

Напомним, в октябре 2023 года в Свердловской области пройдет фестиваль кино «ЭтноФест».

В Свердловской области состоится кинофестиваль «ЭтноФест»
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#Общество#Свободное время#Фестиваль#Свердловская область#Священник#Мероприятие#Богданович#Елизавета Зиборова#Инцидент#Байкеры#Байк-фестиваль#Садизм#Сатанизм#Курганская епархия
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