В Асбесте произошло ДТП с двумя грузовиками и легковым авто

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:48
Updated Сегодня, 11:48
В пресс-службе регионального УГИБДД отметили, что инцидент произошел 6 сентября в 10:00 около улицы Промышленная, 5/1.
Предварительно известно, что водитель грузового самосвала CAMC слишком близко подъехал к машине, что ехала впереди, и врезался в нее. Перед перекрестком стояли автомобили ВАЗ-2113 и МАЗ.
В результате аварии травмы получили водитель и несовершеннолетний пассажир легкового авто. На место приезжали сотрудники ГАИ, которые помогали другим автомобилистам объехать проблемный участок дороги.