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Updated Сегодня, 11:48

В Асбесте произошло ДТП с двумя грузовиками и легковым авто

В Асбесте произошло ДТП с двумя грузовиками и легковым авто

26 сентября 2023, 11:46
Фото: 1MI
Авария между двумя грузовиками и легковой машиной произошла в Асбесте.

В пресс-службе регионального УГИБДД отметили, что инцидент произошел 6 сентября в 10:00 около улицы Промышленная, 5/1.

Предварительно известно, что водитель грузового самосвала CAMC слишком близко подъехал к машине, что ехала впереди, и врезался в нее. Перед перекрестком стояли автомобили ВАЗ-2113 и МАЗ.

В результате аварии травмы получили водитель и несовершеннолетний пассажир легкового авто. На место приезжали сотрудники ГАИ, которые помогали другим автомобилистам объехать проблемный участок дороги.

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#Происшествия#ДТП#Дорога#Асбест#ГАИ#МАЗ#Водитель#Грузовики#Травмы#Пассажир#Легковое авто#Дарья Сорокина#Промышленная улица#УГИБДД#Грузовой самосвал#CAMC#ВАЗ-2113
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