В баре Екатеринбурга незаконно продавали алкогольные коктейли

Площадь помещения, где расположен бар, не позволяет приобрести лицензию на продажу алкогольных напитков. При этом в заведении сотрудники полиции обнаружили много бутылок с алкоголем сомнительного качества, рассказал общественный деятель Дмитрий Чукреев.