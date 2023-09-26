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В баре Екатеринбурга незаконно продавали алкогольные коктейли

В баре Екатеринбурга незаконно продавали алкогольные коктейли

26 сентября 2023, 09:38
Фото: Общественный деятель Дмитрий Чукреев
В баре The First Lounge в Екатеринбурге продавали алкогольные коктейли без лицензии и сомнительного качества.

Площадь помещения, где расположен бар, не позволяет приобрести лицензию на продажу алкогольных напитков. При этом в заведении сотрудники полиции обнаружили много бутылок с алкоголем сомнительного качества, рассказал общественный деятель Дмитрий Чукреев.

Бутылки с напитками были изъяты и отправлены на экспертизу. Владельцу бара грозит штраф за нелицензионную продажу спиртных некачественных напитков.

Напомним, в августе 2023 года в Свердловской области обнаружили десятки просроченных куриных тушек на складе поставщика для шаурмичных. Продукты были ранее списаны из магазинов «Ашан».

Предприниматель их выкупал для своего цеха, где тушки промывали, мариновали, пропитывали искусственными ароматизаторами, после чего мясо поставлялось в шаурмичные.

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