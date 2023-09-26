В Березовском пациент с подозрением на инсульт час ожидал приезда скорой

Posted Сегодня, 13:48
Published Сегодня, 13:48
Modified Сегодня, 13:50
Updated Сегодня, 13:50
Медиков для него вызвали прохожие. Они увидели мужчину около дома на улице Строителей, 4а. Он странно двигался и у него было перекошено лицо, пишет Е1.
Невнятная речь, сам идти он не мог. Мы позвонили в скорую в 20:49. Женщина адски ответила, что уже вызывали, и скинула звонок. Диспетчер на 103 сообщила, что там психбольной и «ждите полицию», — поделился местный житель Артем.
В скорую помощь он звонил четыре раза. В первый раз он спросил, посему медперсонал не приехал, если у мужчины подозрение на инсульт. Ему ответили, что автомобиль выехал.
Спустя 25 минут после вызова медиков он позвонил еще раз. Ему ответили, что бригада едет в сопровождении полиции, так как они готовятся ко встрече с психически больным человеком.
При следующем звонке Артем сообщил, что у мужчины перекошено лицо, но не получил обратной реакции. При дальнейшем звонке ему сказали, что он названивает уже много раз. На это он получил ответ, что скорая подъезжает, а бригада поехала на ДТП.