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Published Сегодня, 13:48

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Updated Сегодня, 13:50

В Березовском пациент с подозрением на инсульт час ожидал приезда скорой

В Березовском пациент с подозрением на инсульт час ожидал приезда скорой

26 сентября 2023, 13:48
Фото: 1MI
В Березовском мужчина дожидался скорую на протяжении часа. При этом он подозревал, что у него инсульт.

Медиков для него вызвали прохожие. Они увидели мужчину около дома на улице Строителей, 4а. Он странно двигался и у него было перекошено лицо, пишет Е1.

Невнятная речь, сам идти он не мог. Мы позвонили в скорую в 20:49. Женщина адски ответила, что уже вызывали, и скинула звонок. Диспетчер на 103 сообщила, что там психбольной и «ждите полицию», — поделился местный житель Артем.

В скорую помощь он звонил четыре раза. В первый раз он спросил, посему медперсонал не приехал, если у мужчины подозрение на инсульт. Ему ответили, что автомобиль выехал.

Спустя 25 минут после вызова медиков он позвонил еще раз. Ему ответили, что бригада едет в сопровождении полиции, так как они готовятся ко встрече с психически больным человеком.

При следующем звонке Артем сообщил, что у мужчины перекошено лицо, но не получил обратной реакции. При дальнейшем звонке ему сказали, что он названивает уже много раз. На это он получил ответ, что скорая подъезжает, а бригада поехала на ДТП.

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#Полиция#Медицина#Скорая помощь#Березовский#Пациент#Инсульт#Подозрение#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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