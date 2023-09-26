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Posted Сегодня, 04:17

Published Сегодня, 04:17

Modified Сегодня, 04:19

Updated Сегодня, 04:19

В Екатеринбурге 3 октября включат сирены

В Екатеринбурге 3 октября включат сирены

26 сентября 2023, 04:17
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
Сирены будут включены в Екатеринбурге 3 октября. Повода для беспокойства нет, так как это тренировка.

По словам главы города Алексея Орлова, это всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Он отметил, что администрация города будет принимать в учениях непосредственное участие.

Ожидается, что включение сирен произойдет в 10:40 по местному времени. В мэрии также уточнили, что звука сирен можно не услышать, так как, вероятно, будет достаточно проверить работоспособность системы.

Напомним, что сирены будут срабатывать по всей Свердловской области в течение нескольких дней.

Сирены заработают в Свердловской области. Граждан просят сохранять спокойствие
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#Общество#Проверка#Свердловская область#Учения#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Сирена
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