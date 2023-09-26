В Екатеринбурге 3 октября включат сирены

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
По словам главы города Алексея Орлова, это всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Он отметил, что администрация города будет принимать в учениях непосредственное участие.
Ожидается, что включение сирен произойдет в 10:40 по местному времени. В мэрии также уточнили, что звука сирен можно не услышать, так как, вероятно, будет достаточно проверить работоспособность системы.
Напомним, что сирены будут срабатывать по всей Свердловской области в течение нескольких дней.