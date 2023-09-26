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В Екатеринбурге гол Обидина помог «Автомобилисту» разгромить «Авангард»

В Екатеринбурге гол Обидина помог «Автомобилисту» разгромить «Авангард»

26 сентября 2023, 12:19
Фото: 1MI
В Екатеринбурге гол хоккеиста Обидина помог ФК «Автомобилист» одержать победу над «Авангардом». Матч состоялся в областном центре 25 сентября на арене КРК «Уралец».

Это был матч чемпионата КХЛ сезона 2023/2024. На своем льду хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл копанию «Авангард» из Омска. Игра завершилась со счетом 5:1.

Отмечается, что на матче отличился Денис Венгрыжановский, который вовремя подставил клюшку после броска Валентина Пьянова, и обыграл Евгения Аликина.

Тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал, что команде пришлось не просто.

Тяжело нам было, но здорово, что и в меньшинстве выстояли, и при игре «5 на 4» неплохой гол забили, хотя там уже вышел игрок у соперников и формально гол был забит в равных составах, — добавил Николай Заварухин.
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#Общество#Омск#Автомобилист#КХЛ#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Обидин#Авангард#Сезон 2023/2024#Денис Венгрыжановский#Валентин Пьянов#Евгений Аликин#Николай Заварухин
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