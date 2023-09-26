В Екатеринбурге гол Обидина помог «Автомобилисту» разгромить «Авангард»

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Это был матч чемпионата КХЛ сезона 2023/2024. На своем льду хоккейный клуб «Автомобилист» обыграл копанию «Авангард» из Омска. Игра завершилась со счетом 5:1.
Отмечается, что на матче отличился Денис Венгрыжановский, который вовремя подставил клюшку после броска Валентина Пьянова, и обыграл Евгения Аликина.
Тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин рассказал, что команде пришлось не просто.
Тяжело нам было, но здорово, что и в меньшинстве выстояли, и при игре «5 на 4» неплохой гол забили, хотя там уже вышел игрок у соперников и формально гол был забит в равных составах, — добавил Николай Заварухин.