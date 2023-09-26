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Published Сегодня, 10:53

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Updated Сегодня, 11:01

В Екатеринбурге нехватка сотрудников ППС достигла рекордных 50%

В Екатеринбурге критически не хватает сотрудников ППС

26 сентября 2023, 10:53
Фото: 1MI

В Екатеринбурге нехватка сотрудников ППС достигла рекордных 50%

В Екатеринбурге назрела острая нехватка патрульных полицейских: штат ППС доукомплектован наполовину.
ППС нет уже почти 50% по городу, и динамика отрицательная, — пишет E1.RU со ссылкой ни источник в областном главке МВД.

По словам собеседника издания, дефицит кадров сложился из-за того, что новые сотрудники не поступают на службу в достаточном количестве, тогда как многие, напротив, уходят.

Напомним, что в конце марта этого года замначальника ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков сообщал о нехватке 30% сотрудников ППС в штате городской полиции. Наряду с патрульными полицейскими в областной столице также недостает участковых — в феврале называлась цифра в 125 сотрудников.

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#Полиция#МВД#Силовики#ППС#МВД России#Екатеринбург#Дефицит кадров#Григорий Орлов
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