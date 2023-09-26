В Екатеринбурге критически не хватает сотрудников ППС

Напомним, что в конце марта этого года замначальника ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков сообщал о нехватке 30% сотрудников ППС в штате городской полиции. Наряду с патрульными полицейскими в областной столице также недостает участковых — в феврале называлась цифра в 125 сотрудников.