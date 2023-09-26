В Екатеринбурге критически не хватает сотрудников ППС

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
ППС нет уже почти 50% по городу, и динамика отрицательная, — пишет E1.RU со ссылкой ни источник в областном главке МВД.
По словам собеседника издания, дефицит кадров сложился из-за того, что новые сотрудники не поступают на службу в достаточном количестве, тогда как многие, напротив, уходят.
Напомним, что в конце марта этого года замначальника ГУ МВД по Свердловской области Александр Мешков сообщал о нехватке 30% сотрудников ППС в штате городской полиции. Наряду с патрульными полицейскими в областной столице также недостает участковых — в феврале называлась цифра в 125 сотрудников.