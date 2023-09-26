В Екатеринбурге онкобольной манси неделю жил в храме в ожидании помощи

Posted Сегодня, 15:04
Published Сегодня, 15:04
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
58-летний Степан Анямов приехал в уральскую столицу из поселка Ушмы в Ивдельском районе. По направлению врача его должны были положить во 1-ю областную больницу, но там ему назначили целую серию обследований.
Степану сказали ехать домой, а вы представляете, какой это путь? И где он там что пройдет — там просто лес, — рассказала изданию E1.RU представительница народа манси Наталья Гриднева.
Возможности разместиться в гостинице у мужчины не оказалось, и его приютили в старообрядческом храме, предоставив спальное место и еду. В пресс-службе свердловского онкодиспансера на запрос журналистов ответили, что в назначенный день госпитализации пациент не пришел в медучреждение — позднее, после выхода на связь родственников Степана Николаевича, его все же положили в больницу.