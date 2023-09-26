В Екатеринбурге онкобольной манси неделю жил в храме в ожидании помощи

Возможности разместиться в гостинице у мужчины не оказалось, и его приютили в старообрядческом храме, предоставив спальное место и еду. В пресс-службе свердловского онкодиспансера на запрос журналистов ответили, что в назначенный день госпитализации пациент не пришел в медучреждение — позднее, после выхода на связь родственников Степана Николаевича, его все же положили в больницу.