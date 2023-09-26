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Updated Сегодня, 15:18

В Екатеринбурге манси с онкологией неделю жил в храме вместо госпитализации

В Екатеринбурге онкобольной манси неделю жил в храме в ожидании помощи

26 сентября 2023, 15:04
Фото: 1MI

В Екатеринбурге манси с онкологией неделю жил в храме вместо госпитализации

В Екатеринбурге представитель исчезающего народа манси несколько дней прожил в местном храме в ожидании помощи онкологов.

58-летний Степан Анямов приехал в уральскую столицу из поселка Ушмы в Ивдельском районе. По направлению врача его должны были положить во 1-ю областную больницу, но там ему назначили целую серию обследований.

Степану сказали ехать домой, а вы представляете, какой это путь? И где он там что пройдет — там просто лес, — рассказала изданию E1.RU представительница народа манси Наталья Гриднева.

Возможности разместиться в гостинице у мужчины не оказалось, и его приютили в старообрядческом храме, предоставив спальное место и еду. В пресс-службе свердловского онкодиспансера на запрос журналистов ответили, что в назначенный день госпитализации пациент не пришел в медучреждение — позднее, после выхода на связь родственников Степана Николаевича, его все же положили в больницу.

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#Больница#Свердловская область#Медицина#Врачи#Здравоохранение#Онкология#Екатеринбург#Григорий Орлов
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