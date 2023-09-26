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В Екатеринбурге после пьяного ДТП уволен полицейский

В Екатеринбурге после пьяного ДТП уволен полицейский

26 сентября 2023, 09:23
Фото: 1MI
Полицейский, который сел за руль пьяным и попал в аварию, уволен с занимаемой должности.

Речь идет об оперативнике уголовного розыска Михаиле Е., который попал в ДТП на авто марки Volkswagen Touareg, пишет Е1.

Второй участник аварии вызвал ГИБДД. В это же время полицейский стал показывать ему свое удостоверение и с гордостью сообщать, кем он работает. Прибывшие сотрудники ГАИ предложили ему пройти медосвидетельствование. Тогда выяснилось, что он пьян.

После этого последовало увольнение. Известно, что в день аварии полицейский находился в отпуске. По словам анонимного источника, авария была незначительной. Водители сперва хотели договориться на месте и разъехаться, но Михаилу не понравилась сумма, которую озвучил второй участник ДТП.

Тогда он зачем-то начал козырять корочками. Не знаю, что на него нашло, это не в его характере. Он был вообще в отпуске, ему грозило максимум взыскание. До пенсии оставалось всего два-три года, — добавил источник.

В полиции подтвердили информацию об увольнении.

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