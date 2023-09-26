В Екатеринбурге после пьяного ДТП уволен полицейский

Второй участник аварии вызвал ГИБДД. В это же время полицейский стал показывать ему свое удостоверение и с гордостью сообщать, кем он работает. Прибывшие сотрудники ГАИ предложили ему пройти медосвидетельствование. Тогда выяснилось, что он пьян.