В Екатеринбурге после пьяного ДТП уволен полицейский

Posted Сегодня, 09:23
Published Сегодня, 09:23
Modified Сегодня, 09:25
Updated Сегодня, 09:25
Речь идет об оперативнике уголовного розыска Михаиле Е., который попал в ДТП на авто марки Volkswagen Touareg, пишет Е1.
Второй участник аварии вызвал ГИБДД. В это же время полицейский стал показывать ему свое удостоверение и с гордостью сообщать, кем он работает. Прибывшие сотрудники ГАИ предложили ему пройти медосвидетельствование. Тогда выяснилось, что он пьян.
После этого последовало увольнение. Известно, что в день аварии полицейский находился в отпуске. По словам анонимного источника, авария была незначительной. Водители сперва хотели договориться на месте и разъехаться, но Михаилу не понравилась сумма, которую озвучил второй участник ДТП.
Тогда он зачем-то начал козырять корочками. Не знаю, что на него нашло, это не в его характере. Он был вообще в отпуске, ему грозило максимум взыскание. До пенсии оставалось всего два-три года, — добавил источник.
В полиции подтвердили информацию об увольнении.