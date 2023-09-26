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В Екатеринбурге МЧС эвакуировало 45 силовиков из здания Росгвардии

В Екатеринбурге пожарные эвакуировали здание Росгвардии

26 сентября 2023, 09:05
Фото: 1MI

В Екатеринбурге МЧС эвакуировало 45 силовиков из здания Росгвардии

26 сентября у здания свердловского управления Росгвардии в Екатеринбурге прошли пожаро-тактические учения.

На сайте вневедомственной охраны сообщается, что в ходе тренировки спасатели эвакуировали из здания на улице Чапаева 45 силовиков, а также потушили условное возгорание. В учениях были задействованы две пожарные машины, уточнили в пресс-службе Росгвардии.

Из здания спасен один человек. Очаг условного пожара ликвидирован. Цели и задачи занятия достигнуты, — говорится в сообщении.

Ранее в этот день сообщалось, что в Чкаловском районе Екатеринбурга рабочие на экскаваторе спасли ребенка из горящей квартиры.

Фото: управление Росгвардии по Свердловской области
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#Пожар#Возгорание#Учения#Росгвардия#Пожарный#Екатеринбург#МЧС#Григорий Орлов
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