В Екатеринбурге пожарные эвакуировали здание Росгвардии

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
На сайте вневедомственной охраны сообщается, что в ходе тренировки спасатели эвакуировали из здания на улице Чапаева 45 силовиков, а также потушили условное возгорание. В учениях были задействованы две пожарные машины, уточнили в пресс-службе Росгвардии.
Из здания спасен один человек. Очаг условного пожара ликвидирован. Цели и задачи занятия достигнуты, — говорится в сообщении.
Ранее в этот день сообщалось, что в Чкаловском районе Екатеринбурга рабочие на экскаваторе спасли ребенка из горящей квартиры.