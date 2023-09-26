В Екатеринбурге пожарные эвакуировали здание Росгвардии

На сайте вневедомственной охраны сообщается, что в ходе тренировки спасатели эвакуировали из здания на улице Чапаева 45 силовиков, а также потушили условное возгорание. В учениях были задействованы две пожарные машины, уточнили в пресс-службе Росгвардии.