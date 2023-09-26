В Екатеринбурге родители школьников не могут зайти в электронные дневники

Posted Сегодня, 04:12
Published Сегодня, 04:12
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Updated Сегодня, 04:14
По словам одного из родителей, нововведения вступили в силу с нового учебного года. На собраниях учителя обещали предоставить данные для входа в систему. Однако, как утверждает родитель, ничего не работает и оценки посмотреть нельзя, пишет «КП-Екатеринбург».
По данным Департамента образования Екатеринбурга, единый электронный дневник начал действовать по всей Свердловской области. Ресурс является частью системы «единое цифровое пространство». Ранее в качестве электронного дневника использовались «Дневник.ру» или «Сетевой город».