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В Екатеринбурге родители школьников не могут зайти в электронные дневники

В Екатеринбурге родители школьников не могут зайти в электронные дневники

26 сентября 2023, 04:12
Фото: 1MI
Единый электронный дневник сломался в Екатеринбурге. Теперь родители не могут посмотреть оценки своих детей, а также домашние задания и расписание.

По словам одного из родителей, нововведения вступили в силу с нового учебного года. На собраниях учителя обещали предоставить данные для входа в систему. Однако, как утверждает родитель, ничего не работает и оценки посмотреть нельзя, пишет «КП-Екатеринбург».

По данным Департамента образования Екатеринбурга, единый электронный дневник начал действовать по всей Свердловской области. Ресурс является частью системы «единое цифровое пространство». Ранее в качестве электронного дневника использовались «Дневник.ру» или «Сетевой город».

#Общество#Дети#Школа#Родители#Екатеринбург#Ирина Кирилова#Оценки
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