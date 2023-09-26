В Екатеринбурге родители школьников не могут зайти в электронные дневники

По словам одного из родителей, нововведения вступили в силу с нового учебного года. На собраниях учителя обещали предоставить данные для входа в систему. Однако, как утверждает родитель, ничего не работает и оценки посмотреть нельзя, пишет «КП-Екатеринбург».