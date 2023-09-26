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Published Сегодня, 12:17

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

В Екатеринбурге суд депортировал спасшего трех детей армянина

В Екатеринбурге суд выслал из страны спасшего трех детей мигранта

26 сентября 2023, 12:17
Фото: 1MI

В Екатеринбурге суд депортировал спасшего трех детей армянина

В Екатеринбурге суд вынес решение о депортации гражданина Армении Геворга Аветисяна, в 2019 году спасшего трех детей из горящего дома в Цыганском поселке.

В карточке дела Аветисяна, размещенной на сайте Чкаловского райсуда, указано, что он просрочил миграционные документы. Помимо депортации, мигранта оштрафовали на две тысячи рублей — сейчас он находится в СИЗО и ожидает высылки из страны.

В разговоре с E1.RU мужчина объяснил, что не смог обновить временное разрешение на проживание, поскольку для этого нужно было выехать за границу, чего он не мог сделать из-за условного срока за избиение родственника.

Я не мог покинуть страну, рассчитывал подать на гражданство. Но меня оформили из-за истечения срока прописки. Чкаловский районный суд решил меня выдворить из страны, — рассказал Геворг журналистам.

В России Аветисян живет с 2004 года, за это время он женился на россиянке и обзавелся несколькими детьми, у которых также имеется российское гражданство.

Фото: E1.RU
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#Общество#Суд#Мигранты#Миграция#Миграционная служба#Екатеринбург#Григорий Орлов
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