В Екатеринбурге суд выслал из страны спасшего трех детей мигранта

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
В карточке дела Аветисяна, размещенной на сайте Чкаловского райсуда, указано, что он просрочил миграционные документы. Помимо депортации, мигранта оштрафовали на две тысячи рублей — сейчас он находится в СИЗО и ожидает высылки из страны.
В разговоре с E1.RU мужчина объяснил, что не смог обновить временное разрешение на проживание, поскольку для этого нужно было выехать за границу, чего он не мог сделать из-за условного срока за избиение родственника.
Я не мог покинуть страну, рассчитывал подать на гражданство. Но меня оформили из-за истечения срока прописки. Чкаловский районный суд решил меня выдворить из страны, — рассказал Геворг журналистам.
В России Аветисян живет с 2004 года, за это время он женился на россиянке и обзавелся несколькими детьми, у которых также имеется российское гражданство.