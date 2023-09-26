В Екатеринбурге женщина украла вибраторы из секс-шопа

Как рассказали владельцы секс-шопа, это была уже четвертая кража в их магазине. Они обратились в полицию с заявлением о похищении товара. Сотрудники ведомства устанавливают личности недобросовестных посетителей, рассказали Ура.ру в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.