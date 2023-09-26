tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:19

Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:20

Updated Сегодня, 06:20

В Екатеринбурге женщина украла вибраторы из секс-шопа

В Екатеринбурге женщина украла вибраторы из секс-шопа

26 сентября 2023, 06:19
Фото: 1MI
Женщина в Екатеринбурге украла из секс-шопа вибраторы. В магазин она пришла вместе с молодым человеком.

У молодого человека была громко включена музыка в колонке. Когда он разговаривал с продавцом-консультантом, его спутница походила по магазину, а затем незаметно украла секс-игрушки, пишет Е1.

Как рассказали владельцы секс-шопа, это была уже четвертая кража в их магазине. Они обратились в полицию с заявлением о похищении товара. Сотрудники ведомства устанавливают личности недобросовестных посетителей, рассказали Ура.ру в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.

Напомним, 24 августа 2023 года в Екатеринбурге женщина украла в магазине у мальчика дорогой смартфон. Родители ребенка обратились с заявлением в полицию по факту кражи.

Женщина в Екатеринбурге украла iPhone 12 у мальчика из примерочной
Узнать подробнее
Читайте также:
Слесарь в Екатеринбурге подозревается в краже банковской картыМолодой человек и школьник в Екатеринбурге украли из магазина шампуньМужчина в очках в Екатеринбурге украл из супермаркета восемь сортов сыра
#Происшествия#Полиция#Женщина#Кража#Магазин#Преступление#Заявление#ЧП#Воровство#Секс-шоп#Посетители#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Инцидент#Секс-игрушки
Подпишитесь
«Будет только хуже». Педагоги предрекают кризис системы образования в Екатеринбурге
Вчера, 15:44
Итоги недели в Нижнем Тагиле: сероводородный воздух, бег за мусором и ядовитая свалка
Вчера, 07:18
Суд Екатеринбурга отказал профсоюзнику из Нижнего Тагила в восстановлении на УВЗ
Вчера, 11:58
Жилье для детей-сирот за 2,3 миллиона закупают в Нижнем Тагиле
Вчера, 12:41
Пожарные и волонтеры скопились у закрытого объекта под Нижним Тагилом
Вчера, 13:44
В Екатеринбурге у звезды «Уральских пельменей» вскрыли машину и украли ноутбук
Вчера, 06:37