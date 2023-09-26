В Екатеринбурге женщина украла вибраторы из секс-шопа

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:20
Updated Сегодня, 06:20
У молодого человека была громко включена музыка в колонке. Когда он разговаривал с продавцом-консультантом, его спутница походила по магазину, а затем незаметно украла секс-игрушки, пишет Е1.
Как рассказали владельцы секс-шопа, это была уже четвертая кража в их магазине. Они обратились в полицию с заявлением о похищении товара. Сотрудники ведомства устанавливают личности недобросовестных посетителей, рассказали Ура.ру в пресс-службе МВД по Екатеринбургу.
Напомним, 24 августа 2023 года в Екатеринбурге женщина украла в магазине у мальчика дорогой смартфон. Родители ребенка обратились с заявлением в полицию по факту кражи.