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В Нижнем Тагиле осудили мужчину за избиение жены

В Нижнем Тагиле осудили мужчину за избиение жены

26 сентября 2023, 03:39
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле местного жителя осудили за нанесенные побои жене. Происшествие случилось на участке в саду «Старатель-3» в июне 2023 года.

Во время поливки растений мужчина стал ругаться с женой. В какой-то момент он, схватившись за шланг, стал избивать женщину по рукам, лицу и спине, рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда Нижнего Тагила.

Известно, что тагильчанин и раньше поднимал на нее руку. Тогда ему выписали штраф в размере пять тысяч рублей. После избиения женщина снова обратилась в полицию. В отношении ее супруга возбудили уголовное дело. В итоге суд оштрафовал горожанина на 10 тысяч рублей.

Напомним, в Екатеринбурге мужчина, заперев в квартире девушку, избивал ее. В какой-то момент пострадавшая сообщила своей сестре о происходящем. Родственница вызвала сотрудников Росгвардии.

Мужчина в Екатеринбурге запер девушку в квартире и избил ее
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