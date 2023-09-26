В Нижнем Тагиле осудили мужчину за избиение жены

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
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Updated Сегодня, 03:39
Во время поливки растений мужчина стал ругаться с женой. В какой-то момент он, схватившись за шланг, стал избивать женщину по рукам, лицу и спине, рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда Нижнего Тагила.
Известно, что тагильчанин и раньше поднимал на нее руку. Тогда ему выписали штраф в размере пять тысяч рублей. После избиения женщина снова обратилась в полицию. В отношении ее супруга возбудили уголовное дело. В итоге суд оштрафовал горожанина на 10 тысяч рублей.
Напомним, в Екатеринбурге мужчина, заперев в квартире девушку, избивал ее. В какой-то момент пострадавшая сообщила своей сестре о происходящем. Родственница вызвала сотрудников Росгвардии.