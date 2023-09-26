В Нижнем Тагиле осудили мужчину за избиение жены

Известно, что тагильчанин и раньше поднимал на нее руку. Тогда ему выписали штраф в размере пять тысяч рублей. После избиения женщина снова обратилась в полицию. В отношении ее супруга возбудили уголовное дело. В итоге суд оштрафовал горожанина на 10 тысяч рублей.