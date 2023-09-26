В Нижнем Тагиле подростки дышали газом от зажигалок

Posted Сегодня, 09:03
Published Сегодня, 09:03
Modified Сегодня, 09:05
Updated Сегодня, 09:05
Как утверждают очевидцы, которому на вид около 10-12 лет, парил газ прямо из баллончика. Продолжал он это делать на протяжении полутора часов, сообщают свидетели в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».
Заметила происходящая одна из жительниц домов, которая в это время занималась готовкой на кухне на 1 этаже.
Я насторожилась, когда громко начали лаять собаки, потому что он кидал что-то мне в окно. Устав это наблюдать, вызвала наряд полиции. Когда они, наконец-то, приехали на вызов, он уже уехал на самокате, — рассказала очевидица событий.
По словам тагильчанки, мальчик успел надышаться четырьмя баллончиками. Женщина хотела бы, чтобы родители ребенка узнали, чем он занимается, и оберегли его от печальных последствий таких занятий.
В комментариях мнения горожан разделились. Кто-то написал, что женщина могла бы выйти на улицу и самостоятельно остановить мальчика. А кто-то вовсе рассуждал о том, что произошло у ребенка в жизни, раз он занимался подобным в одиночку.
Обычно это происходит в компании сверстников, но тут ребенок один. Это может быть попытка найти эмоциональный комфорт. Такое увлечение ребенка характерно для замкнутых, неуверенных в себе людей, — написала тагильчанка Татьяна.