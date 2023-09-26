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В Нижнем Тагиле подростки дышали газом от зажигалок

В Нижнем Тагиле подростки дышали газом от зажигалок

26 сентября 2023, 09:03
Фото: "Инцидент Нижний Тагил"
Газом из зажигалок дышали подростки из Нижнего Тагила. За эти занятием они были обнаружены в обеденное время 22 сентября около домов на улице Выйской.

Как утверждают очевидцы, которому на вид около 10-12 лет, парил газ прямо из баллончика. Продолжал он это делать на протяжении полутора часов, сообщают свидетели в сообществе «Инцидент Нижний Тагил».

Заметила происходящая одна из жительниц домов, которая в это время занималась готовкой на кухне на 1 этаже.

Я насторожилась, когда громко начали лаять собаки, потому что он кидал что-то мне в окно. Устав это наблюдать, вызвала наряд полиции. Когда они, наконец-то, приехали на вызов, он уже уехал на самокате, — рассказала очевидица событий.

По словам тагильчанки, мальчик успел надышаться четырьмя баллончиками. Женщина хотела бы, чтобы родители ребенка узнали, чем он занимается, и оберегли его от печальных последствий таких занятий.

В комментариях мнения горожан разделились. Кто-то написал, что женщина могла бы выйти на улицу и самостоятельно остановить мальчика. А кто-то вовсе рассуждал о том, что произошло у ребенка в жизни, раз он занимался подобным в одиночку.

Обычно это происходит в компании сверстников, но тут ребенок один. Это может быть попытка найти эмоциональный комфорт. Такое увлечение ребенка характерно для замкнутых, неуверенных в себе людей, — написала тагильчанка Татьяна.
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