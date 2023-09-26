В Нижнем Тагиле прокуратура заставила горбольницу № 1 погасить долг в 13 млн рублей

Posted Сегодня, 11:38
Published Сегодня, 11:38
Modified Сегодня, 11:49
Updated Сегодня, 11:49
Как уточнили в пресс-службе свердловской прокуратуры, больница не оплатила поставки лекарств, медизделий и оборудования. По результатам проверки прокуратура возбудила административное дело по статье о нарушении срока и порядка оплаты товаров (ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП — наказывается штрафом от 30 до 50 тысяч рублей).
Оставшуюся задолженность больница погасит под контролем прокуратуры Дзержинского района.
Ранее сообщалось, что Нижний Тагил передаст другим муниципалитетам свой автопарк машин скорой помощи после закупки новых автомобилей.