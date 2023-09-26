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В Нижнем Тагиле горбольница погасила 13-миллионый долг перед поставщиками

В Нижнем Тагиле прокуратура заставила горбольницу № 1 погасить долг в 13 млн рублей

26 сентября 2023, 11:38
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле горбольница погасила 13-миллионый долг перед поставщиками

В Нижнем Тагиле городская больница № 1 на Вагонке задолжала поставщикам 23 миллиона рублей. После вмешательства прокуратуры медучреждение погасило задолженность на сумму свыше 13 миллионов рублей.

Как уточнили в пресс-службе свердловской прокуратуры, больница не оплатила поставки лекарств, медизделий и оборудования. По результатам проверки прокуратура возбудила административное дело по статье о нарушении срока и порядка оплаты товаров (ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП — наказывается штрафом от 30 до 50 тысяч рублей).

Оставшуюся задолженность больница погасит под контролем прокуратуры Дзержинского района.

Ранее сообщалось, что Нижний Тагил передаст другим муниципалитетам свой автопарк машин скорой помощи после закупки новых автомобилей.

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#Нижний Тагил#Больница#Прокуратура#Медицина#Здравоохранение#Лекарства#Поставки#Григорий Орлов
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