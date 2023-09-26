В Нижнем Тагиле прокуратура заставила горбольницу № 1 погасить долг в 13 млн рублей

Как уточнили в пресс-службе свердловской прокуратуры, больница не оплатила поставки лекарств, медизделий и оборудования. По результатам проверки прокуратура возбудила административное дело по статье о нарушении срока и порядка оплаты товаров (ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП — наказывается штрафом от 30 до 50 тысяч рублей).