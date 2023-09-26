В Нижнем Тагиле женщина с битой устроила дебош во дворе дома на Газетной

Posted Сегодня, 13:18
Published Сегодня, 13:18
Modified Сегодня, 13:28
Updated Сегодня, 13:28
Как рассказал очевидец в паблике «Инцидент Нижний Тагил», конфликт случился во дворе 30-го дома. В течение нескольких часов в округе доносились отчаянные ругательства, а в завершение ссоры в ход пошла бита — на кадрах видно, как женщина пытается ударить обидчика, но тот умело использует сумку как щит.
В посте говорится, что пресытившиеся криками соседи вызвали скорую помощь, которая забрала буйную горожанку. А изгнанник — предположительно, ее возлюбленный — затем якобы искал у соседей ночлег, но безуспешно.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле пассажиры устроили драку в салоне 50-го автобуса.