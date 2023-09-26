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Published Сегодня, 13:18

Modified Сегодня, 13:28

Updated Сегодня, 13:28

В Нижнем Тагиле скорая помощь увезла агрессивную женщину с битой

В Нижнем Тагиле женщина с битой устроила дебош во дворе дома на Газетной

26 сентября 2023, 13:18
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле скорая помощь увезла агрессивную женщину с битой

В Нижнем Тагиле разъяренная женщина с битой три часа прогоняла мужчину со двора дома на Газетной и в итоге уехала на машине скорой помощи.

Как рассказал очевидец в паблике «Инцидент Нижний Тагил», конфликт случился во дворе 30-го дома. В течение нескольких часов в округе доносились отчаянные ругательства, а в завершение ссоры в ход пошла бита — на кадрах видно, как женщина пытается ударить обидчика, но тот умело использует сумку как щит.

В посте говорится, что пресытившиеся криками соседи вызвали скорую помощь, которая забрала буйную горожанку. А изгнанник — предположительно, ее возлюбленный — затем якобы искал у соседей ночлег, но безуспешно.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Тагиле пассажиры устроили драку в салоне 50-го автобуса.

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#Нижний Тагил#Скорая помощь#Драка#Конфликт#Домашнее насилие#Драки#Григорий Орлов
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