В Нижнем Тагиле женщина с битой устроила дебош во дворе дома на Газетной

Как рассказал очевидец в паблике «Инцидент Нижний Тагил», конфликт случился во дворе 30-го дома. В течение нескольких часов в округе доносились отчаянные ругательства, а в завершение ссоры в ход пошла бита — на кадрах видно, как женщина пытается ударить обидчика, но тот умело использует сумку как щит.