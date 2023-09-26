tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:36

Published Сегодня, 10:36

Modified Сегодня, 10:43

Updated Сегодня, 10:43

В Ревде после трех лет работы закрылась страусиная ферма

В Свердловской области распродают детенышей страуса после закрытия фермы

26 сентября 2023, 10:36
Фото: 1MI

В Ревде после трех лет работы закрылась страусиная ферма

В Ревде Свердловской области после трехлетней работы закрылась ферма африканских страусов, которую открыл местный спасатель Константин Медведев.

В разговоре с изданием E1.RU зоозаводчик рассказал, почему отказался от амбициозных планов превратить ферму в целый заповедник и решил распродать диковинных птиц. Оказалось, что мужчина развелся с супругой Натальей, с которой все это время держал ферму.

Содержать ферму тяжело, у меня есть еще основная работа спасателем МЧС. Ну и еще я влюбился, не хватает времени на все, — поделился Константин.

По словам уральца, он вполне удовлетворен тем, что исполнил мечту, — вывел трех страусят. О дальнейшей судьбе птенцов свердловчанин пообещал рассказать позднее, когда их пристроят на другую ферму.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге планируют построить рыбную ферму площадью в 4,2 гектара.

Фото: Ревдинский рабочий
Читайте также:
Жительница Нижнего Тагила спасла совенка, а мошенники пытались обмануть чиновниковЖительница Нижнего Тагила спасла совенка во дворе своего домаВ лесах Свердловской области стало меньше кабанов, куропаток и волков
#Общество#Свердловская область#Животные#Птицы#Фермер#Животноводство#Ферма#Фермерское хозяйство#Григорий Орлов
Подпишитесь
«Будет только хуже». Педагоги предрекают кризис системы образования в Екатеринбурге
Вчера, 15:44
Шесть гектаров леса выгорело рядом с закрытым объектом под Нижним Тагилом
Сегодня, 08:09
Суд Екатеринбурга отказал профсоюзнику из Нижнего Тагила в восстановлении на УВЗ
Вчера, 11:58
Без имен: депутаты Нижнего Тагила отчитались о доходах за 2022 год
Сегодня, 09:32
После закупки новых «скорых» в Тагиле освободившийся автопарк уйдет в другие больницы
Сегодня, 10:14
В Нижнем Тагиле прокуратура заставила горбольницу № 1 погасить долг в 13 млн рублей
Сегодня, 11:38