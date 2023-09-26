В Свердловской области распродают детенышей страуса после закрытия фермы

В разговоре с изданием E1.RU зоозаводчик рассказал, почему отказался от амбициозных планов превратить ферму в целый заповедник и решил распродать диковинных птиц. Оказалось, что мужчина развелся с супругой Натальей, с которой все это время держал ферму.