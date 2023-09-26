В Свердловской области распродают детенышей страуса после закрытия фермы

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В разговоре с изданием E1.RU зоозаводчик рассказал, почему отказался от амбициозных планов превратить ферму в целый заповедник и решил распродать диковинных птиц. Оказалось, что мужчина развелся с супругой Натальей, с которой все это время держал ферму.
Содержать ферму тяжело, у меня есть еще основная работа спасателем МЧС. Ну и еще я влюбился, не хватает времени на все, — поделился Константин.
По словам уральца, он вполне удовлетворен тем, что исполнил мечту, — вывел трех страусят. О дальнейшей судьбе птенцов свердловчанин пообещал рассказать позднее, когда их пристроят на другую ферму.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге планируют построить рыбную ферму площадью в 4,2 гектара.