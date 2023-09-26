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В Свердловской области соберут более 255 тысяч тонн картофеля

В Свердловской области соберут более 255 тысяч тонн картофеля

26 сентября 2023, 05:50
Фото: 1MI
В полях Свердловской области будет собрано более 255 тысяч тонн картошки. Уборочные мероприятия начались в августе 2023 года.

По словам аграриев, уборка урожая проходит согласно намеченному графику. Сейчас убрано более 76% запланированной площади. Для каждой головы скота приготовлено более 30 центнеров кормов.

Также, как рассказала свердловский министр агропромышленного комплекса Анна Кузнецова, хорошо убираются рожь, ячмень и пшеница: с гектара сейчас собрано 22 центнера.

При этом, несмотря на то, что из-за засушливого лета погибли посевы на площади более шести тысяч гектаров, особых тревог по сбору урожая нет, так как это 0,8% от общей площади посевов в регионе.

Напомним, с 11 по 18 сентября 2023 года в Свердловской области снизились цены на «борщевой набор»: картофель, капусту, морковь, свеклу и репчатый лук.

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#Экономика#Свердловская область#Продукты#Урожай#Овощи#Картофель#Продукты питания#Осень#Елизавета Зиборова#Посевы#Уборка урожая#Корм#Картошка#Борщевой набор
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