В Свердловской области соберут более 255 тысяч тонн картофеля

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
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Updated Сегодня, 05:50
По словам аграриев, уборка урожая проходит согласно намеченному графику. Сейчас убрано более 76% запланированной площади. Для каждой головы скота приготовлено более 30 центнеров кормов.
Также, как рассказала свердловский министр агропромышленного комплекса Анна Кузнецова, хорошо убираются рожь, ячмень и пшеница: с гектара сейчас собрано 22 центнера.
При этом, несмотря на то, что из-за засушливого лета погибли посевы на площади более шести тысяч гектаров, особых тревог по сбору урожая нет, так как это 0,8% от общей площади посевов в регионе.
Напомним, с 11 по 18 сентября 2023 года в Свердловской области снизились цены на «борщевой набор»: картофель, капусту, морковь, свеклу и репчатый лук.